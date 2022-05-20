Экс-руководитель поставщика аппаратуры для стратегических бомбардировщиков осужден за крупное мошенничество

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20 мая 2022, 11:40 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Суд признал доктора экономических наук Андрея Трубкина виновным в нескольких эпизодах особо крупного мошенничества и отправил его в колонию общего режима на восемь лет. С 2006 по 2013 годы Трубкин занимал должность гендиректора НПП «Темп», выпускающего аппаратуру управления двигателями бомбардировщиков стратегического назначения Ту-22М3 и Ту-160М2.



В 2013 году следователи проверили условия исполнения заключенного гендиректором Трубкиным контракта на замену кровли комплекса зданий НПП «Темп», расположенного на улице Правды в Москве. Осмотрев крыши, полицейские пришли к выводу, что выделенные предприятием на их ремонт 21,3 млн руб. были похищены в полном объеме. В том же году господин Трубкин был снят со своей должности.



Полиция начала расследование всей его коммерческой деятельности за почти семь лет руководства предприятием, придя к выводу о том, что средства «Темпа» расхищались «масштабно и системно». По данным обвинения, Андрей Трубкин периодически заключал договоры на выполнение профильных разработок НПП и обеспечивающих его деятельность работ со сторонними организациями, среди которых оказались аффилированные с ним самим фирмы-однодневки.



Так, неизвестные никому конструкторы создали по заданию гендиректора НПП некую «научно-техническую продукцию» стоимостью 26,4 млн руб., рассчитали на прочность «элементы конструкций» за 11,7 млн руб. и даже «разработали методы моделирования гидромеханической аппаратуры управления воздухозаборниками», за которые управленец перечислил авторам 9,1 млн руб.



По версии следствия, Андрей Трубкин, действуя в группе со своими подельниками из числа владельцев фирм-пустышек, просто снимал перечисленные НПП деньги с их счетов и «распоряжался ими по собственному усмотрению». Ему и его неустановленным подельникам в 2013 году вменили ущерб на общую сумму более 200 млн руб., однако довести его уголовное дело до суда с первого раза не удалось.



Следствие тогда не стало обращаться в суд за арестом Андрея Трубкина, ограничившись взятием с него подписки о невыезде, и ученый сразу же скрылся. Позже оказалось, что он проживал в частном доме своей подруги в Подмосковье. Задержать его удалось лишь в 2019 году.



Теперь же осужденному предстоит не только отбыть свой многолетний срок, но и возместить потерпевшему от его действий НПП «Темп» ущерб в размере 102 млн 766 тыс. рублей.



