Бизнесмен Алишер Усманов и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова разводятся

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20 мая 2022, 11:45 Источник: РБК

Ирина Винер, фото: vk.com/viner_irina

Бизнесмен Алишер Усманов и известный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова разводятся после 30 лет брака. Заявление на развод подал Усманов, он является истцом, Винер - ответчиком.

Бизнесмен подал на развод с Ириной Винер-Усмановой, следует из карточки дела судебного участка мирового судьи № 205. Первым о грядущем разводе знаменитых людей сообщило издание StarHit.

Заявление на развод было подано 4 мая. В четверг, 19 мая, представители Усманов и Винер провели беседу, после чего супругам дали более двух недель, чтобы принять окончательное решение. Судебное заседание назначено на 7 июня 2022 года.

Алишер Усманов и Ирина Винер поженились в 1992 году, а до этого были знакомы лет 15.

Алишер Усманов по итогам 2021 года занял седьмое место в рейтинге богатейших россиян по версии издания Forbes. В отношении миллиардера ввели санкции Великобритания, США и ЕС.