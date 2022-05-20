Российским компаниям придется увеличить сжигание попутного нефтяного газа

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20 мая 2022, 11:39 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Из-за событий на Украине практически остановился экспорт из России сжиженных углеводородных газов (СУГ). Прекратились поставки в Венгрию, Молдавию и Румынию, а из-за санкций — и транзит через Белоруссию в Польшу и Прибалтику. Для производства СУГ служит попутный нефтяной газ (ПНГ). Теперь российским нефтекомпаниям придется резко увеличить сжигание ПНГ, что может привести к миллиардным штрафам из-за превышения нормативов.



Чтобы хотя бы частично решить проблему, в РСПП предлагают до конца года увеличить действующий норматив сжигания попутного газа без штрафов с 5% до 30% от производства. Руководитель РСПП Александр Шохин в обращении к главе Минприроды Александру Козлову поясняет: объемы «перераспределены на внутренний рынок, что оказало негативное влияние на баланс и привело к резкому снижению цены СУГ».



В условиях санкций нефтекомпании вынуждены направлять большие объемы ПНГ на промысловые факелы, но, согласно закону, разрешено сжигание лишь 5% от добычи. При сверхнормативном сжигании применяются повышающие коэффициенты штрафов — 25 и 100, а также взимается компенсация вреда атмосферному воздуху. Так, при сжигании 500 млн кубометров ПНГ сверх разрешенного показателя сумма сверхлимитных платежей составит более 10 млрд руб., стоимость вреда атмосфере — более 8 млрд руб. При этом в России, по данным Росстата, в 2021 году был добыт 101 млрд кубометров ПНГ.



Во избежание значительного роста штрафных платежей Александр Шохин предлагает допустить отклонение уровня допустимого сжигания ПНГ до 30% до конца 2022 года.



