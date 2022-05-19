Подмосковье находится на втором месте в России по числу самозанятых

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19 мая 2022, 23:37

Фото: pixabay.com

Московская область стала второй в стране по количеству самозанятых, а также по числу субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Московская область занимает второе место в РФ после Москвы по количеству компаний - субъектов малого и среднего предпринимательства. <…> На сегодня это уже 404 тысячи компаний МСП», - рассказала Зиновьева.

Как отмечает министр, в Подмосковье зарегистрировали новый пул предпринимателей как самозанятых. В этой сфере регион тоже стал вторым. Известно, что в Московской области уже 362 тысячи самозанятых.

Более того, в этом году хотят создать 60,5 тысячи рабочих мест в ходе реализации крупных инвестиционных проектов.