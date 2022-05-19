Терапевт Чернышова рассказала об опасности контрастного душа

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19 мая 2022, 23:26

Фото: pixabay.com

Людям, у которых простуда или заболевания сердца, нельзя принимать контрастный душ. Если у человека есть какие-то хронические заболевания, ему стоит проконсультироваться со специалистом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Ни в коем случае нельзя принимать контрастный душ людям с проблемой с сердцем.

«Резкий контраст, холодная вода, внезапно полившаяся на спину, шею или голову, может спровоцировать спазм коронарных сосудов. Если человек не делал ЭКГ и никогда не обследовался, ему хотя бы раз надо сходить к терапевту», — посоветовала врач.

Обычно молодые и здоровые люди не страдают такой проблемой. Но если есть какие-то признаки, то следует обратиться к врачу, чтобы избежать проблем со здоровьем.

«Может быть приступ стенокардии, приступ боли в сердце, в самом худшем варианте — инфаркт. Я не знаю случаев, когда именно на фоне контрастного душа случился инфаркт, но это может быть последней соломинкой», — рассказала Чернышова.

Если есть какие-либо другие хронические заболевания, то контрастный душ можно принимать вне периода обострения в мягком постепенном варианте. Но предварительно нужно проконсультироваться с врачом.

По мнению терапевта, абсолютным противопоказанием для контрастного душа является простуда.

«Нельзя принимать контрастный душ, когда человек болен. Если человек простыл, хочет быстрее выздороветь и начинает принимать контрастный душ, то этого делать нельзя: будет серьезная нагрузка на иммунитет, организм начнет расходовать силы, предназначенные для выздоровления. Сначала нужно выздороветь, а потом уже заниматься оздоровительными процедурами», — посоветовала врач.

Чернышова обратила внимание, что принимать контрастный душ нельзя до окончательного исчезновения симптомов, иначе процесс выздоровление может затянуться. Что ещё хуже, заболевание может стать хроническим.

«Допустим, острый гайморит или бронхит может стать хроническим. Это в крайнем случае и вряд ли случится от одного лишь контрастного душа, но лучше не рисковать», — отметила Чернышова.