Пионерская линейка на крейсере «Аврора» в день 100-летнего юбилея

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19 мая 2022, 22:10 Виктория Хорт

Пионерская линейка на палубе крейсера «АВРОРА»

Торжественное посвящение в пионеры состоялось сегодня, в день 100-летия создания пионерской организации, в Санкт-Петербурге на борту легендарного крейсера «Аврора», чей выстрел возвестил о начале Великой Октябрьской революции. Организатор праздничного мероприятия – городской комитет КПРФ.

На пионерской линейке, в ярком, праздничном ритуале принимали участие почетные заслуженные граждане города, ветераны ВМФ, дети войны, руководители и участники общественных организаций, молодежных движений.

Ветеран ВМФ, контр-адмирал Тулин Кирилл Алексеевич повязывает галстуки юным пионерам

Именно в этот день в 1922 году было принято решение о повсеместном создании отрядов, в которые вступали самые юные жители молодой Советской Республики. Организация просуществовала 69 лет, в ее рядах числились 210 миллионов детей. Пионерские отряды участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации безграмотности. Это молодёжное движение служило эффективным средством для социализации советских детей, организации их досуга и формирования у них полезных навыков.

Вынос знамени

После торжественной линейки юные пионеры отправились в Петропавловскую крепость, где в 12.00 со стены Нарышкина бастиона был произведен выстрел из пушки, посвященный столетнему юбилею.

Группа барабанщиков готовится к выступлению

В Петербурге сегодня прошли также и другие массовые мероприятия, акции, концерты.

Боевое дежурство на крейсере

Среди них – научно-практическая конференция, участие в которой принимали организаторы и руководители пионерского движения из шести стран. На ней обсуждалась роль детских организаций в реализации государственной молодежной политики.

На видео: выступление юных барабанщиков.