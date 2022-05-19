Экс-министр МВД Латвии Марис Гулбис: Если мы продолжим платить украинским беженцам, мы будем отрывать деньги у себя

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

19 мая 2022, 20:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Вопрос о содержании украинских беженцев в Латвии остается открытым. Совсем скоро закончится 90-дневный срок с начала получения поддержки в Латвии, а вот что потом – сложно сказать. Правительство страны заявило, что продолжать размещать украинских беженцев в гостиницах за государственный счет не могут – нет денег… Да и самоуправления «отрапортовали», что финансы начинают «петь романсы».



По поводу содержания украинских беженцев и их неясной судьбе высказалось не только действующее правительство, но и экс-политики, а ныне предприниматели…



Например, экс-министр МВД Латвии Марис Гулбис:



«Все это – наши деньги и наших налогоплательщиков. Если мы продолжим платить беженцам Украины, мы будем отрывать эти деньги от бесплатных обедов, улиц, дорог, инфраструктуры. Мы не настолько богаты, как Германия, у которой накоплены 460 миллиардов в фонде безопасности. Украинцы должны понимать нашу ситуацию, тот факт, что наши возможности ограничены!»



Может, и поняли бы, но, увы, Латвия открыла двери и «отвалила» щедрое содержание: предоставление жилья, куда входят и очень приличные отели, и бесплатный проезд в общественном транспорте, и пособия на питание (и оно само), и месячную зарплату среднестатистического латвийца (500 евро) только за то, что украинский беженец устроится на работу, и различные социальные, подъемные пособия… Одним словом, 221 миллион евро потрачено.



И, что же хотеть? Правительство Латвии, видимо, решив показать «фигу» России – показало себе. Плана как содержать дальше украинских беженцев нет! А недовольство со стороны гостей уже начались – сегодня все латвийские СМИ опубликовали письмо украинской беженки:



«У меня вопрос, а как прожить в Латвии украинкам с детьми? Я устроилась на работу, какую смогла найти – работодатель просто супер, но налоги для украинцев – просто ужас! Я не знаю, что делать! Налог, который с нас снимают суммарно – 35,5% Простите, а жить на что? Да, у меня один ребенок, но у многих два, три, а еще родители пенсионеры. Как с такими налогами выжить, если еще прибавить аренду, коммунальные платежи, продукты и одежду?»



Не все латвийцы разделили жалобу украинки – местные жители платят большие деньги за коммунальные услуги, продукты и предметы первой необходимости, и при этом не получают помощи от государства.



Давайте будем реалистами: человек нашел моментально работу и официально трудится, квартиру оплачивают, пособия есть. Я понимаю, что хочется и дальше так! Но у латвийцев есть тоже пожилые родители, которым требуется помощь! Есть латвийцы, которые получают по 300-400 евро!



По латвийскому законодательству в случае найма иностранца на работу, к его зарплате не применяется необлагаемый минимум – например, житель Латвии от минимальной зарплаты в 500 евро, после вычета налогов, получит на руки 428 евро, а иностранец – 324 евро.



Теперь правительство Латвии должно поменять законодательство? И брать деньги с пенсионеров, многодетных матерей, инвалидов???



Любая латышская бабушка или многодетная мамочка Латвии с низким доходом, молча плачет, но терпит и выживает… И не требует менять закон!



Интересно, а если бы горе случилось у латышской многодетной мамочки, то отдали бы жители Украины свое последнее? И получила бы эта мамочка беспрепятственную и официальную работу на Украине?



Просто латвийцы люди, которые не считают, что им все должны, а рассчитывают на свои силы.



Что будет дальше?



Видимо, правительство Латвии не учли менталитет, особенности характера, темперамент гостей…



Кстати, в своих статьях, начиная с февраля, я прогнозировала такую ситуацию… Вот, наконец, в мае, и заговорили о ней!