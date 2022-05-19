Туристы, путешествовавшие на поезде в Крым, делятся негативными впечатлениями

Вспоминают: в самолете кормили, хотя летел он два часа; в поездах за 30 часов езды еды не дают ни платной, ни бесплатной.
Даже туристы, добравшиеся до полуострова в плацкартных вагонах, недоумевают – цены не ниже самолетных, а сервис без еды и напитков. «Но вам же дают постельное белье», - отвечают им оптимисты.
Особое место в обсуждении – алкоголь: купить его невозможно ни в поезде, ни на остановках (на перронах запрещена продажа даже пива). Но при этом в вагонах часто попадаются пьяные – люди напиваются захваченным с собой (а берут в дорогу алкоголь с запасом). «Если это борьба за трезвость на железной дороге – то она явно провалилась», - резюмируют туристы.
Стоит отметить, что пока нет никаких нареканий на работу кондиционеров – о них вообще не упоминают. Эффективность этих систем будет проверена с наступлением жары.
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