Как отличить южноуральца по говору

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

19 мая 2022, 18:55 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено медиахолдингом "Гранада Пресс"

Филолог расскажет об особенностях речи жителей Челябинской области.

Завтра, 20 мая, в эфир выйдет очередной выпуск стрим-шоу «Поутру». Его ведущие Галина Новикова и Марк Рискин обсудят самые интересные новости уходящей недели, а также пообщаются с гостями.

Сооснователь и директор приложения для аренды жилья «Квартирка» Сергей Ведерников расскажет, как программное обеспечение поможет привлечь туристов на Южный Урал. Заведующая кафедрой «Русский язык» ЮУрГУ Елена Харченко перечислит основные отличия говора жителей Челябинской области. А искусствовед Галия Малоушкина объяснит, в чем состоит ценность коллекции советского парфюма.

Прямой эфир начнется в 8.30 по челябинскому времени. Трансляция будет доступна в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».

Напомним, что стрим-шоу «Поутру» выпускает медиахолдинг «Гранада Пресс».