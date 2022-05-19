Военкор «КП» Коц: сдача боевиков «Азова» не должна становиться фарсом с сопутствующими мемасиками и шутеечками

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19 мая 2022, 18:10

Двор Азовстали, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Известный российский военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что эпопея со сдачей в плен боевиков террористического полка «Азов» (запрещён в РФ) и других военных преступников из подземелий «Азовстали» не должна превращаться «в фарс с сопутствующими мемасиками и шутеечками».

Журналист отметил, что нельзя приуменьшать их опасность и преступность, выдавая злобных нацистов за «смешных клоунов, отставших от бродячего цирка».

«А в их «активе», все-таки, секретные тюрьмы с пыточными, террор населения, пьяные убийства, грабежи. Это не штампы «российской пропаганды». Это документы разных «уважаемых организаций», − призвал Александр в своём Telegram-канале.

Далее военкор посоветовал ознакомиться с отчётом ООН «Сексуальное насилие, связанное с конфликтом в Украине», чтобы найти там на страницах тех самых «азовцев».

«Или откройте 14-й отчет Управления верховного комиссара ООН: до 10 упырей из «Азова» и «Донбасса» изнасиловали умственно отсталого инвалида», − останавливает весельчаков и шапкозакидателей автор.

Коц отметил наличие у России и Донбасса негласного международного мандата «на расследование преступлений этих выродков на территории бывшей Украины».

В обязательном порядке военкор призывает отказаться даже от мысли об обмене этих преступников против человечности.

«Для обмена есть несколько тысяч «поваров», которых Киев загнал в передовую «столовую» под угрозой тюремного заключения», − завершает свой комментарий Александр.