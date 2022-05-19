Композитор Раймонд Паулс: Максим Галкин пусть приезжает в Латвию

Кто только не ждет, а что же Маэстро Раймонд Паулс скажет о спецоперации? На стороне он Украины или России? А вот прославленный латвийский композитор не спешит делать «признания»… Но кое-что рассказал латвийским журналистам перед репетицией…
«Меня все просят дать какой-то комментарий по нынешним непростым событиям, даже упрекают. А я не буду ничего говорить! Недавно спросили мою жену, а вы русская или украинка? Она ответила – «Нет. Одесситка!» Это и специфический юмор, особая атмосфера… Он сам по себе… не связан ни с кем…»
Что касается Максима Галкина, то Маэстро ответил: «Пусть приезжает в Латвию… если хочет. Но давайте подождем, когда все утихнет. Я не ожидал, что все так пойдет – Максим обычно очень умело обходил острые углы…»
Чем сейчас занят Раймонд Паулс?
Готовится к концерту в «Дзинтари». Говорит, что новую музыку не пишет…
А вот на предыдущем концерте играл композицию в память Валентины Легкоступовой…
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