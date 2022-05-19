Москалькова заявила, что украинские власти удерживают в порту Измаила 77 российских гражданских моряков

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19 мая 2022, 14:30 Источник: Интерфакс

Татьяна Москалькова, фото: vk.com/ombudsmanrf

Украинские власти удерживают в порту Измаила в Одесской области 77 российских гражданских моряков. О том, что часть этих моряков должна быть освобождена 17 мая в Запорожье, сообщила в четверг, 19 мая, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По информации омбудсмена, освобождение не состоялось, поскольку было объявлено, что зоны тишины, гуманитарные коридоры не обеспечивали безопасность.

Как сказала Москалькова в эфире радио России (ВГТРК), планируется обратиться в Международную морскую организацию ООН для активизации работы по освобождению российских моряков. "Такое большое количество наших моряков, которые находятся в порту города Измаила", - сожалеет Москалькова . "Мы ждем следующего этапа", - отметила омбудсмен.

Ранее 7 мая Татьяна Москалькова информировала об освобождении 11 членов экипажа гражданского сухогруза "Авангард" и удержании в порту Измаила 60 российских моряков с семи кораблей.