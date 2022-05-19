Представители благотворительных фондов рассказали, что частные хосписы не могут оказывать помощь пациентам в прежнем объеме

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19 мая 2022, 12:06 Источник: Известия

фото: pixabay.com

Представители российский благотворительных фондов сообщили, что частные хосписы уже не могут оказывать помощь пациентам в прежнем объеме из-за перебоев с поставками лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также роста их стоимости.

Эту информация в четверг, 19 мая, написала газета «Известия» со ссылкой на представителей благотворительных фондов.

Больше всего это повлияло на деятельность хосписов, которые не финансируется государством.

Директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова рассказала, что этой весной «выросли расходы на питание, средства по уходу за пациентами, потребовалось больше помогать хосписам в регионах». Она отметила, что в регионах учреждения и некоммерческие организации (НКО) не всегда могут сделать необходимые закупки и всё чаще обращаются к «Вере» за поддержкой.

В детском хосписе «Дом с маяком» посетовали, что с марта недоступны для оптовых заказов противоэпилептические препараты «Депакин», «Файкомпа», «Зонегран», «Финлепсин», противосудорожный препарат «Кеппра», 20-процентный раствор глюкозы и другие лекарства.

В этом хосписе «пациентам, которым врачи годами подбирали схему лечения, теперь придется со срывом ремиссии переходить на более токсичные противосудорожные лекарства и антидепрессанты».