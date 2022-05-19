Картины Пригожина «Шугалей» и «Солнцепек» вновь появятся в российских кинотеатрах

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19 мая 2022, 11:58

Фото: solncepek-film.com

Жители РФ смогут бесплатно посмотреть ленты, созданные Aurum production, в кинотеатрах страны с разрешения предпринимателя Евгения Пригожина. О его решении сообщила пресс-служба компании «Конкорд».



Ряд отечественных кинотеатров в апреле текущего года опубликовали информацию о снижении посещаемости в связи с резким сокращением количества новых фильмов в прокате. Из-за чего на экраны выходят классические картины в новом качестве.

Узнав о произошедшем, предприниматель передал компаниям все фильмы Aurum production для бесплатного показа в свободном режиме. Ленты повествуют о мужестве россиян в сложных жизненных ситуациях. Среди них оказались фильмы: «Ржев», «Турист», трилогии «Шугалей», «Солнцепек», «16-й», «Гранит».

Пригожин ранее обратился к отечественным деятелям культуры с призывом поддержать Россию во время проведения специальной военной операции на Украине. По его мнению, артистам стоит принять участиях в фильмах патриотической тематики.