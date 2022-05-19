Новак: газопровод «Северный поток - 2» вряд ли запустят в ближайшее время из-за политики

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19 мая 2022, 11:40 Источник: ТАСС

Вице-премьер Александр Новак, фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Газопровод "Северный поток - 2", скорее всего, не будет запущен в ближайшее время по политическим причинам. Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг в ходе марафона "Новые горизонты", организованного обществом "Знание", выразил уверенность, что в европейских странах потребность в "Северном потоке - 2" есть.

"Для европейских потребителей, которые нуждаются в дешевых низкоуглеродных источниках, в том числе и газе, газопровод будет востребован", - заявил заместитель председателя правительства России, курирующий энергетику.

Но, как считает Новак, вряд ли он будет задействован в ближайшее время из-за политической ситуации, - передает ТАСС.

Газопровод "Северный поток - 2" проложен по дну Балтийского моря, и газ мог бы поступать напрямую из России в Германию.