Новак: газопровод «Северный поток - 2» вряд ли запустят в ближайшее время из-за политики

Газопровод "Северный поток - 2", скорее всего, не будет запущен в ближайшее время по политическим причинам. Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг в ходе марафона "Новые горизонты", организованного обществом "Знание", выразил уверенность, что в европейских странах потребность в "Северном потоке - 2" есть.
"Для европейских потребителей, которые нуждаются в дешевых низкоуглеродных источниках, в том числе и газе, газопровод будет востребован", - заявил заместитель председателя правительства России, курирующий энергетику.
Но, как считает Новак, вряд ли он будет задействован в ближайшее время из-за политической ситуации, - передает ТАСС.
Газопровод "Северный поток - 2" проложен по дну Балтийского моря, и газ мог бы поступать напрямую из России в Германию.