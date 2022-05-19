На Южном Урале увеличат сумму компенсации за внутридомовое газовое оборудование

Она возрастет с 60 до 100 тысяч рублей.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес в Законодательное Собрание законопроект, предусматривающий повышение суммы компенсации на установку внутридомового газового оборудование с 60 до 100 тысяч рублей.
Данную выплату могут получить одинокие пенсионеры, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, инвалиды. С подробным перечнем категорий можно ознакомиться по ссылке.
Добавим, что в 2021 году компенсацию на установку внутридомового газового оборудования получили 256 южноуральцев, а с января 2022 – уже 345.