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Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце: Крымские татары – украинские патриоты

, 21:46 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце: Крымские татары – украинские патриоты
Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце

Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце высказала мнение о крымских татарах: «Они украинские патриоты. Думая об Украине, мы думаем и о крымских татарах».

Почему возникла подобная тема в Сейме?

Речь шла о том, что Крым должен непременно вернуться в состав Украины.

«Это необходимое условие для устойчивого мира в Европе. Крымские татары - украинские патриоты, и когда мы думаем об Украине, мы думаем о крымских татарах. Украинские граждане, включая крымских татар, храбро сражаются и удивляют весь мир. Мы не знаем, как долго Россия будет продолжать свои действия, но мы знаем, что все закончится. Потому мы и будем поддерживать, как и граждан Украины, так и крымских татар», - заявила г-жа Мурниеце.

Как поддерживать? Об этом председатель Сейма не упомянула…

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