Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце: Крымские татары – украинские патриоты

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18 мая 2022, 21:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце

Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце высказала мнение о крымских татарах: «Они украинские патриоты. Думая об Украине, мы думаем и о крымских татарах».



Почему возникла подобная тема в Сейме?



Речь шла о том, что Крым должен непременно вернуться в состав Украины.



«Это необходимое условие для устойчивого мира в Европе. Крымские татары - украинские патриоты, и когда мы думаем об Украине, мы думаем о крымских татарах. Украинские граждане, включая крымских татар, храбро сражаются и удивляют весь мир. Мы не знаем, как долго Россия будет продолжать свои действия, но мы знаем, что все закончится. Потому мы и будем поддерживать, как и граждан Украины, так и крымских татар», - заявила г-жа Мурниеце.



Как поддерживать? Об этом председатель Сейма не упомянула…