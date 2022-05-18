Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце: Крымские татары – украинские патриоты

Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце высказала мнение о крымских татарах: «Они украинские патриоты. Думая об Украине, мы думаем и о крымских татарах».
Почему возникла подобная тема в Сейме?
Речь шла о том, что Крым должен непременно вернуться в состав Украины.
«Это необходимое условие для устойчивого мира в Европе. Крымские татары - украинские патриоты, и когда мы думаем об Украине, мы думаем о крымских татарах. Украинские граждане, включая крымских татар, храбро сражаются и удивляют весь мир. Мы не знаем, как долго Россия будет продолжать свои действия, но мы знаем, что все закончится. Потому мы и будем поддерживать, как и граждан Украины, так и крымских татар», - заявила г-жа Мурниеце.
Как поддерживать? Об этом председатель Сейма не упомянула…
Аргументы Недели → Самое читаемое
Кадыров: необходимости в мобилизации в РФ сейчас нет, но россиянам стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг Путина
Источник: Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране
Вице-премьер Борисов: военные России применяют в спецоперации на Украине лазерное оружие, в частности, комплекс «Задира»
- #ЗАУГЛОМ Кто бежал с "Азовстали"? Прибалтийский след
- 21:03 Депутат Сейма Рамона Петравича: Когда родители воспитывают дочку, то они воспитывают целую семью
- 21:00 Певец Интарс Бусулис сообщает о «неблагонадежных» латвийцах Госполиции
- 20:50 Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава предложил выгнать граждан России из страны
- 17.05 14:37 Националисты Латвии опасаются реакции России в отношении сноса памятника Освободителям Риги