Певец Интарс Бусулис сообщает о «неблагонадежных» латвийцах Госполиции

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18 мая 2022, 21:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: globallookpress.com, Komsomolskaya Pravda; На фото: Интарс Бусулис

Да, популярный латвийский певец Интарс Бусулис нашел себе новое занятие – докладывать Госполиции Латвии о «неправильных» латвийцах, которые имеют иное мнение, чем националистическая коалиция страны.



Вы в шоке? Я уже нет! Доносить, «закладывать», «сдавать» - норма в Латвии. Конечно, не все латвийцы пойдут на такое, но хватает…



Певец Интарс Бусулис сам в этом признался латышским СМИ:



«Сегодня я дискутировал со своим фанатом из России, и после нашего разговора он задумался, что происходит сегодня на Украине. Обычно, в начале разговора я спрашиваю – «Чей Крым?» и если человек задумался или сказал, что это Украина, то я вижу смысл продолжать разговор. Я считаю, что важно продолжать коммуникацию с россиянами. В России есть много думающих людей. Я проник в закрытые российские форумы, в которые можно попасть, лишь отвечая «правильно»… Есть разные люди: у «заболевших» общая черта – они говорят в стиле Владимира Соловьева… Я решил сотрудничать с Госполицией: сообщаю им о тех, кто занимается активной пропагандой в соцсетях».



При этом певец признался, что потерял много подписчиков – из 96 тысяч осталось только 12000.



Кстати, никто из латышских актеров, которые работали в России, кроме Интарса Бусулиса, не имеет активного желания публично рассуждать о политике!