Депутат Сейма Рамона Петравича: Когда родители воспитывают дочку, то они воспитывают целую семью

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18 мая 2022, 21:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Рамона Петравича

Латвия отметила день Семьи. Пожалуй, сегодня границы «семьи» в Латвии несколько «размыты» - например, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич поздравил латвийцев в социальных сетях, согласно своим нетрадиционным принципам – «два мужчинки и дитенок»… Да, вот такая «картинка» украшала пост главы МИД Латвии…



И тут не стоит удивляться: некоторые депутаты Сейма пытаются протащить законопроект о правах всех семей в Латвии. Вы правильно подумали – законопроект касается официальных прав семей нетрадиционной сексуальной ориентации. Иными словами, если будет принят подобный закон, то семейные пары, например, «мужчина+мужчина», «женщина+женщина» будут иметь защиту на государственном уровне – обеспечение законных прав в личных, имущественных, наследственных вопросах. Как я понимаю, закон непременно будет принят.



Вот и не стоит удивляться, что подобная «вседозволенность» расцветает «яркими» цветами.



Но есть и те депутаты, которые выступили против подобного законопроекта…



Экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича высказала свое четкое мнение, а также поздравила латвийцев в традиционном манере:



«Я буду говорить о семье! О той, где есть мужчина и женщина, и, конечно, их продолжение – дети! Почему? Мне с детства родители привили, что люди нравственно и духовно культурные вырастают в семьях, где царит уважение к папе-мужчине, и маме-женщине. Я впитывала в себя семейную жизнь родителей, где главная школа воспитания нас, детей, это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери. С чего начинается семья? Для меня с того, что молодой человек влюбляется в девушку… Другой способ пока не изобретен! Мужчина и женщина полюбили друг друга и результат их доверия, счастья, близости – дети. Подумайте, если семья не наполнена детскими криками, то она с лихвой компенсирует эту «пустоту» взрослыми голосами… Я вспоминаю слова своей мамы: «Когда родители воспитывают мальчика, то они воспитывают в нем мужчину, а когда воспитывают девочку, то воспитывают целую семью». Это закон Спасителя! И другого закона нет! В семьях с однополыми родителями у детей не возникает понимания о естественной семье. Необходима модель отца и матери. На мой взгляд, однополые браки никогда не смогут обеспечить такой «модели», ведь там нет гарантий общепринятых норм семьи. Женщина в браке – мать и жена, мужчина – отец и муж!»



Несомненно, правительство Латвии внесет изменения в закон о семье: можно будет заключать однополые браки, а государство будет обязано гарантировать юридическую и социально-экономическую защиту всем подобным семьям.



Видимо, это случится летом…