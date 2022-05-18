Госдума приняла в работу документ о запрете иммунизации детей малоизученными препаратами

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18 мая 2022, 18:48 Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

Как стало известно, Госдума уже в июне рассмотрит в первом чтении законопроект депутатов Нины Останиной (КПРФ), Ольги Алимовой (КПРФ) и Яны Лантраповой («Справ. Россия») с поправками к закону об иммунопрофилактике. Авторы данного проекта предлагают запретить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям для детей, подростков до 18 лет, а также беременных и кормящих женщин препаратами, не прошедшими полный цикл клинических испытаний для этой категории граждан.

В пояснительной к законопроекту записке указывается, что ряд лекарств, в том числе и вакцин для профилактики «ковида», вышел в гражданский оборот по ускоренной процедуре в соответствии с постановлением правительства РФ №441, принятым в апреле 2020 года. При всём этом, не были осуществлены до конца процедуры их государственной регистрации, включая проведения пострегистрационных клинических исследований. Авторы законопроекта подчёркивают, что «результаты таких исследований являются основанием для оценки отношений ожидаемой пользы к возможному риску применения таких препаратов».

Стоит отметить, что клиническое испытание препарата состоит из 4-х фаз. Первая проводится в малой группе здоровых добровольцев (20-100 человек). Вторая – на более многочисленной группе без сопутствующих заболеваний. Третья уже на сотнях или тысячах больных с сопутствующими заболеваниями. И четвёртая – это крупномасштабный мониторинг после того, как препарат прошёл регистрацию, получил одобрение, и, наконец, поступил в продажу.

Можно привести один важный пример. Разработчик «Спутник V» не давал никакой информации по третьему и четвёртому этапам исследований для детей до 18 лет и для беременных женщин. Вместе с тем в июне прошлого года беременность исключили из перечня противопоказаний в инструкции препарата. Вакцинация подростков от 11 до 17 лет «Спутником-М» стартовала с января 2022 года.