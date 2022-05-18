Депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства США площадью Защитников Донбасса

Депутаты Мосгордумы выступили с инициативой дать площади перед посольством США в России имя Защитников Донбасса, сообщила в среду пресс-служба московского парламента.
Как следует из сообщения, соответствующее предложение в правительство Москвы направили депутаты четырех объединений столичной Думы: КПРФ, «Единая Россия», «Моя Москва» и «Справедливая Россия».
В настоящее время площадь перед посольством безымянна.
Также депутаты попросили присвоить посольству США соответствующий адрес.
«Мы предлагаем изменить адрес Посольства США в России, в случае положительного решения оно будет располагаться на площади Защитников Донбасса. Заодно американские дипломаты получат значительно более легко запоминаемый топографический ориентир», - говорится в письме депутатов, адресованном правительству столицы.
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