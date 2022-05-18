Компания Wildberries опровергла сообщения об утечках данных

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2022, 14:51

Утечка данных в Сеть, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Руководство компании Wildberries опровергло появившуюся информацию об утечке данных своих клиентов в Сеть. Пресс-служба виртуального торгового сервиса заявила, что вся информация пользователей в сохранности и безопасности.

Указывается, что ранее ряд СМИ сообщали, что в общий доступ попали данные Wildberries. Как отмечают авторы Forbes, создатели карты с визуализацией данных пользователей «Яндекс.Еды», обнародованной в марте, расширили свой контент. В теневую базу теперь входят данные из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, «Билайна» и других источников.

Предварительно сообщают, что украсть их могли те же хакеры, которые ранее слили клиентов сервиса Яндекс.Еда.

Отдельно подчёркивают, что «Авито» и СДЭК также опровергли информацию об утечках данных своих пользователей.