Экс-директора Ленинского мемориала осудили за кражу

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18 мая 2022, 11:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Вечером 16 мая Ленинский райсуд Ульяновска огласил приговор бывшему директору Ленинского мемориала, возглавляющему сегодня ульяновский ледовый дворец ОГУ «Волга-Спорт-Арена» Эдуарду Шабалину. Он обвиняется в краже картин уроженца Ульяновска Никаса Сафронова. Суд признал Шабалина виновным в краже, совершённой в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2.5 года. Заявление в полицию о краже 4-х картин на сумму 9 млн рублей Никас Сафронов подал ещё в 2015 году.



По версии следствия, при организации выставок картин художника Сафронова в период с 2009 по 2015 годы Эдуард Шабалин похитил 13 работ. Девять из них обнаружили в «нежилом помещении», принадлежавшему Шабалину, четыре – «Лёгкость бытия» и «Обнажённая правда», «Боевой кот в отставке» и «Портрет отца в костюме Итальянского дожа» были найдены непосредственно в здании Ленинского мемориала. Ещё одна картина «Свобода или Птичья жизнь в клетке» так и не была обнаружена. Все найденные произведения искусства были немедленно возвращены художнику.



На тот момент следствие расценивало общую сумму картин в 22 млн рублей. Эдуард Шабалин свою вину признавать отказался. Он заявил, что ничего не крал, и картины являются его собственностью. Какие-то он покупал через аукцион, другие были подарены ему самим художником. В суде Шабалин отмечал, что «события преступления не имеется, так как хищение инсценировано самим Сафроновым как рекламная акция, поскольку потерпевший ранее сам похитил свою картину из Третьяковской галереи».



Адвокат обвиняемого Елена Атряскина настаивает на полной невиновности подзащитного. Она заявила СМИ, что вина Эдуарда Шабалина не доказана, следствие проведено некачественно и на приговор направят апелляционную жалобу. «Если меня оправдают, - заявил на это сам Шабалин. - Тогда надо обвинять Сафронова за ложный донос. На это идти никто не хочет. А я уже устал от этого шоу, которое длится 10 лет. Сафронов на этом делает себе пиар».