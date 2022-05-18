«Песни нашего полка»: победители конкурса, посвящённого 77-ой годовщине Великой Победы

Аргументы Недели → Общество 13+

18 мая 2022, 11:49 Елена Головань, корреспондент

Фото: istockphoto.com

Конкурс «Песни нашего полка», в котором принимали участие как профессионалы, так и авторы-любители, проводился в трех номинациях: «Одна на всех» (песни о Великой Отечественной войне); «Не забывайте наши имена» (песни на тему «Бессмертного полка»); «Непобедимая, широка, горда!» (песни о Родине и малой Родине). Читатели и зрители тоже не остались в стороне, проголосовав за полюбившегося им исполнителя.



Финальное мероприятие конкурса прошло 4 мая в Музее Победы с приездом победителей. А песни, прошедшие в финал конкурса, прозвучали в музыкальном сопровождении шествия колонны Бессмертного полка в Москве, а также в других крупных городах проведения шествия. По условиям конкурса, стихи победителей мы публикуем в нашем издании «Аргументы недели».



Финалисты песенного конкурса «Песни нашего полка»:



НОМИНАЦИЯ «ОДНА НА ВСЕХ»:



1 место

Сон

75-летию победы советского народа над фашистской Германией

Стихи и музыка Валерия Бокова



Одно и то же снится мне:

И вижу я в тревожном сне

Братóв моих, на той войне

Павших.

В рубашках бязевых простых

Спустился Ваня с высоты,

А Пашка встал из черноты

Пашни.



Объятья наши так сильны,

Такой мы радостью полны,

Ведь нас опять, как до войны,

Трое!

Но вдруг я вижу в этом сне:

Идут в рассветной тишине

Мои товарищи ко мне

Строем.



Кто без ноги, кто без руки,

Идут ударные полки

Вдоль кровью вспененной реки

Рыжей.

Идут в нашивках и в бинтах

Погибшие в огне атак

И кто в боях незнамо как

Выжил.



Все те, кто богом бережëн,

Хоть лез всё время на рожон

И всё ж свинцовым не сражён

Градом,

И все, над кем за тем селом

Махнула смертушка крылом,

Садятся за одним столом

Рядом.



Кто в сапогах, в опорках кто,

Не десять тысяч и не сто,

Нас бесконечный принял стол

Этот.

Как предвоенный снег, бела,

Нам память скатертью легла,

На всей земле длинней стола

Нету.



Сгоревший в танке брат старлей,

Ты чарку лётчику налей,

Что над Смоленщиной своей

Сбит был.

А ну, пехота, выпьем, брат,

За волжский город Сталинград,

За то, что мы с тобой, солдат,

Живы!



За Брест, за Киев выпьем, брат,

За Курск, Москву и Ленинград,

За то, что мы с тобой, солдат,

Живы!



И пьют матрос и адмирал,

Кто честь морскую не марал

И кто в отсеках умирал

Душных,

Чей SOS не слышен был в ночи,

Кто пал в Одессе и в Керчи,

И в чаек превратились чьи

Души.



Вот этот в партизанах был,

Он был заброшен к немцам в тыл

И там фашистских псов громил

Своры.

Тот — на Кавказе воевал,

Закрыл собою перевал

И немцам наши не отдал

Горы.



Здесь — русский, белорус, еврей,

В аду немецких лагерей

Кто под прикладами не гнул

Спину

И кто потом на Колыме

(Десятку пишем, пять — в уме)

С кайлом в безжалостной зиме

Сгинул…



Сон оборвался… Наступил

Наш, мирный день, и след простыл

Тех, кто до дна войны испил

Чашу,

Бойцов, кто пролил кровь свою

За отчий кров и за семью,

Кто землю отстоял в бою

Нашу.



Туман растаял… Поле ржи…

И речка светлая бежит…

Но если в небе закружит

Ворон —

Я видел, кто из тех времён

Придёт без званий, без имён,

И снова будет побеждён

Ворог.



2 место



И если будет бой…

Стихи и музыка Елены Берсеневой

Аранжировка Рафила Минеева и Александра Кулаева



Помнишь, однажды тебе приказали встать и отправиться в бой —

Ты не раздумывал, хоть и не знал, вернёшься ли снова домой.

Строки любви в почтовом конверте грели карман на груди…

Ты ей пока ничего не ответил, но знал: всё у вас впереди!



Припев:

И это был бой не за смерть, а за жизнь,

И мир вокруг тебя был похожим на ад.

Умирая, комбат прокричал: «Ты держись!

Только помни, браток, ни шагу назад!»



Тогда ты узнал, что такое война, забравшая жизни людей.

Потом был вокзал, на перроне — она и лица родных и друзей.

Жизнь удивительна, жизнь хороша, особенно — если весна!

Но раны болят и стонет душа, если знаешь, что где-то — война.



Припев:

И снова снится бой не за смерть, а за жизнь,

Где вокруг тебя — мир, похожий на ад.

И как будто комбат кричит: «Ты держись!» —

И шепчет сквозь годы: «Ни шагу назад!»



Ты ценишь сегодня всё то, что имеешь, и если нужно опять

Вспомнить уроки войны — ты умеешь бой на себя принимать.

За светлую память, за тех, кто когда-то навеки остался в бою, —

Ты просто из тех, кто знаком с автоматом, готовый всегда быть в строю!



Припев:

И если будет бой не за смерть, а за жизнь,

И если мир вокруг будет словно ад,

Ты возьмёшь автомат, как когда-то комбат,

И другим прокричишь: «Ни шагу назад!»





3 место

Долгожданный день



Стихи и музыка Александра Тараканова



В давнем сорок первом началась война.

Натянулись нервы, напряглась страна.

Думалось: «Врага мы скоро победим,

Ни клочка земли не отдадим».



Но, как оказалось, враг силён как никогда,

И в порыве гордом поднялась страна тогда.

Фронт и тыл, младой и старый —

Все в одном строю вставали, сёла защищать и города.



Припев:

Как далёкий огонёк был день победы,

Шли к нему сквозь испытания и беды.

Воспевали свет его в стихах поэты,

Веря, что врага мы победим.



И пришёл он, этот день, к нам в сорок пятом,

В мае отгремели всех боёв раскаты.

И пришли домой усталые солдаты,

И затих в полях сражений дым.



Заново построили мы свою страну,

Помянули павших, прокляли войну.

Жить да жить бы мирно нам за годом год,

Вдруг в судьбе случился поворот:



Пролегли границы, разделив мою страну,

Ту страну, что победила страшную войну.

Но когда в начале мая залп салютов в небо бьёт,

В этих странах снова хор поёт.





НОМИНАЦИЯ «НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАШИ ИМЕНА»:

1 место

Гармошка фронтовая



Стихи Ольги Куланиной,

музыка Андрея Косинского



Не пришлось медали им носить,

Орденами их не награждали,

Только если правду говорить —

То гармошки тоже воевали!

В сорок первом памятном году

На перронах плакали солдатки,

А с мужьями вместе на войну

Уезжали звонкие трёхрядки.



Припев:

Гармошка фронтовая,

Подруга боевая,

Дошла ты до Берлина

От Бреста и Москвы!

В бомбёжках не робела,

В пожарах не сгорела

И песню свою спела

В победный день весны!



А когда случался вдруг привал,

Каждый вспоминал родную хату —

Лейтенант гармошку доставал,

У костра садились в круг солдаты.

Было впереди не счесть боёв,

Было вёрст немерено до дома,

Но, как весть из дорогих краёв,

Согревал сердца мотив знакомый.



Припев.



Но порой сжимался смерти круг,

Приходили горше весть за вестью,

И тогда поднять упавший дух

Помогала в зной и холод песня.

И качались Волги берега,

День и ночь гремели канонады,

Шли отцы и деды на врага

Под Одессой, Минском, Сталинградом.



Припев.



Гармошка фронтовая,

Ты снова видишь сны,

Где боль, где смех, где радость,

Где слёзы той весны,

Где плачет медсестричка

От счастья, что жива,

Что мы — мы победили,

Что кончилась война!



Припев.





2 место

Память России



Стихи Юлии Силкиной,

музыка Натальи Жемойтук



Блестят на солнце мужества награды,

Их не накроет времени река.

И от Находки до Калининграда

Проходит строй «Бессмертного полка».



И гордо реет в колонне знамя,

Гремит над миром Победы весть.

России правда, России память,

России слава, России честь.



Нам не забыть, как двинулись лавины

Несметной силы, брошенной врагом.

Строкою славной в летописи длинной

Очерчен каждый огненный излом.



И скорбь, и слёзы, и дым, и пламя,

Что пережито — всего не счесть.

России правда, России память,

России слава, России честь.



Наш новый век войну забыть не волен,

Звучат героев песни и слова,

Пока встаёт заря над русским полем,

Пока Россия-Родина жива.



А зло планетой не будет править,

Пока Россия на свете есть.

России правда, России память,

России слава, России честь.





3 место

За нас за всех



Стихи Виктора Лукьяновского,

музыка Олеси Лукьяновской



Не надо вспоминать о нас строками выверенных фраз,

А лучше посмотрите в небо и улыбнитесь, слыша детский смех,

Вдохните грудью аромат сирени и удивляйтесь каждой перемене —

За нас за всех, за нас за всех, за нас за всех.



Не надо вспоминать о нас, от цифр, таблиц не отрывая глаз,

А лучше откусите хлеба, воскликните, увидев первый снег,

Рукой коснитесь новогодней ёлки, почувствуйте, как колются иголки, —

За нас за всех, за нас за всех, за нас за всех.



За нас за всех, кто здесь в небесном чреве,

Чья исповедь услышана была,

Кто пал, не встав, под Харьковом и Ржевом,

Сгорел в печах Освенцима дотла.



За нас за всех, кто встретил сорок первый,

Сорок второй — без права отступить,

Кто в сорок третьем в танковые жерла

Бросался, чтоб врага остановить,

В сорок четвёртом утопал в болотах,

А в сорок пятом штурмовал Рейхстаг —

За нас за всех, о ком сейчас Европа

Пытается сказать, что всё не так!



Не надо вспоминать о нас строками выверенных фраз,

А лучше проживите каждый час,

Который мы когда-то не дожили,

Чтоб победить и победили!





НОМИНАЦИЯ «НЕПОБЕДИМА, ШИРОКА, ГОРДА»:

1 место

Это место — благодать



Стихи и музыка Александра Королёва



Журавли стремятся к югу,

Там уютно и тепло.

Ну а мы с тобой, подруга,

Отправляемся в село.

Синеокая колдунья,

Ты со мною навсегда!

Безголосая певунья,

Златовласая беда.



Там заря по перелеску

Босиком идёт гулять.

Это место — наше место,

Это место — благодать!



Там над сонною рекою

Светит радуга моста

На придуманные мною

Заповедные места.

Там дождями проливными

Умывают купола,

Там закатами шальными

Наряжается ветла.



Там луна готовит тесто,

Чтобы звёзды выпекать.

Это место — наше место,

Это место — благодать!



Дух картофельный шаманит

Неостывшая зола,

Когда месяц робко глянет

В голубые зеркала.

Их полно в моей России,

Заповедных этих мест,

Вы в любом, мои родные,

Обо мне поставьте крест.



Мне доподлинно известно:

Я вернусь сюда опять,

В это место, в наше место,

В это место — благодать!



Журавли стремятся к югу,

Лето красное прошло.

Заметёт седая вьюга

Кривобокое село.

В лютый холод синий-синий

Вмёрзнет радуга моста,

Хрусталём оденет иней

Заповедные места…

Но…

Но, отдёрнув занавеску,

Я увижу, как опять

Босиком по перелеску

Выйдет зорюшка гулять.



2 место

Песня о селе Троицкое-Бачурино



Стихи Татьяны Елекоевой,

музыка Мурата и Татьяны Елекоевых



На краю глубинки тульской,

В самом дальнем далеке,

Есть мирок деревни русской

В чернском скромном уголке.



Припев:

Троицкое-Бачурино — дар небес бесценный!

Сверкаешь от росы алмазом драгоценным.

Вечерних окон свет — янтарное тепло.

Тебя дороже нет, родимое село!



Катит в Зушу воды Снежедь,

Будто сёстры две реки.

Как поймать сома и стерлядь,

Знают наши рыбаки.



На лугах трава из шёлка,

И вокруг красивый лес,

А грибов и ягод столько,

Сколь бывает только здесь!



Припев.



Тишина в деревне русской,

Тракт Белёвский не пылит.

О величии старинном

Церковь Троицы молчит.



Но стоишь ты, как и прежде,

Не сломить тебя бедой!

Наши вера и надежда

Связаны с твоей судьбой!



Припев.



3 место

Россия моя



Стихи и музыка Антона и Ольги Астафьевых



Где-то большие горы, где-то морей просторы,

Есть где-то пирамиды, тропики и жара.

А мне милей берёзы, а я люблю морозы,

Это моя Россия, это моя земля.



Припев:

Не хочу я, не хочу за высокие горы,

Не хочу я, не хочу за родные просторы,

Уезжать я не хочу никогда и никуда,

Мне милей всего на свете родная сторона.



Просто родина моя — Россия,

Нет её роднее и красивей.

Здесь живёт моя семья,

Здесь подруги и друзья,

Здесь навек любимая земля.



Где-то чужие страны, где-то есть океаны,

Где-то нас ждут пустыни, солнце палящее.

А я купаюсь в речке, греюсь на тёплой печке,

Пью молоко парное — всё настоящее!



Припев.





ГРАН-ПРИ:

Моя Родина



Стихи Сергея Саунина,

музыка Владимира Беляева



Было мною счастье найдено

В хлебном поле, в роще лиственной.

Русь назвав однажды Родиной,

Приняла легко и искренно.

Оживаю половодьями

И спешу к широтам северным.

Это Родина, моя Родина,

Я хочу, чтоб она верила —



Припев:

В красоту, доброту,

И любовь, и мечту…

Сквозь года и века

Твоя вера жива.



Поднимусь на небо радугой

К свету солнца вслед за истиной

И скажу, что нет другой такой,

Чтобы столько горя вынесла,

И чтоб силы не утратила,

И гордилась поколеньями.

Это Родина, моя Родина,

Я хочу, чтоб она верила —



Припев:

В сыновей, дочерей,

В красоту, доброту…

Сквозь года и века

Твоя вера жива.







ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ:

Золотых куполов свет



Стихи и музыка Светланы Красовской



Золотых куполов свет,

Колокольная песнь ввысь.

Благодатней земли нет,

И священна её жизнь.

Широк её простор,

И воды глубоки

Королевы Волги родной —

Матушки-реки.



Припев:

Поплывёт солнце в небе синем,

Запоёт соловей,

А зовём мы тебя, Россия,

Родиной своей!



Пролетит над тобой век

Или тихо пройдёт год —

Серебрится зимой снег,

Так же тает весной лёд.

Тобой душа болит

И воспевает вновь

Красоту родимой земли,

Вечную любовь.



Припев.



Да храни же тебя Бог

От непрошенно-злых бед,

Чтобы счастье дарить мог

Золотых куполов свет.

Чтоб был народ един,

Не ждал лихих вестей,

А встречал бы хлебом святым

Дорогих гостей.



Припев.





СПЕЦПРИЗЫ ЖЮРИ:

Танковая атака

Стихи и музыка Михаила Калинкина



Красная ракета

И до пола газ,

Мы не видим света,

Свет не видит нас,

В триплексах летает

Небо и стерня,

Ну давай, родная,

Выноси меня.



А в прицеле скачет,

Прямо за стволом,

Ближняя задача:

Роща за селом.

Нам проехать — шутка —

Только три версты,

Только в промежутке

На броне кресты.



Кто там будет первым —

Всё не для меня,

Ты снаряд «пантеры»

Выдержи, броня.

Пусть поможет либо

Дьявол, либо Бог,

Чтоб под их калибры

Не подставить бок.



Несёт нам в лица ветер встречный

Калибры вражеских стволов.

Мы будем жить светло и вечно,

Вот только б это взять село.



Из-за ближней хаты —

Чей-то длинный ствол.

Ну давай, ребята,

Погаси его.

Всё равно, какой мне

Там в прицеле зверь,

Выстрел бронебойный

Разберёт теперь.



Хруст немецкой пушки,

Треснувших костей,

Сломанные «сушки» —

Метры на версте.

Ты давай, зараза,

В рычаги играй,

Только ногу с газа,

Брат, не убирай.



Мы ударенья порасставим,

А скорость ноты подберёт.

И тридцать тонн уральской стали

Летит вперёд, летит вперёд.



Трассеры снарядов,

Огненный клубок,

Вот кому-то рядом

Залепило в бок,

Полыхнула разом

В небеса свеча,

Мы за вас, ребята,

Ввалим им сейчас.



Тишина запела

Звонами в ушах,

Но ещё летела

На броне душа.

На небе гуаши,

Господа купель,

Вся бригада наша —

Пять машин теперь.



А когда затихли

Взрывы и стрельба,

Разгоралась тихо

Ближняя изба

И над чёрной сушью

Выжженной травы

Тихо плыли души

Мёртвых и живых.



А в небесах цветут гуаши,

А у реки полоска ржи,

И это поле — нынче наше,

И мы с тобой смогли дожить!





Грустят в Голицыно озёра





Стихи Владимира Тэна,

музыка Виктора Трофимова



Тихие ночные электрички рельсами по шпалам семенят,

Где-то милосердная сестричка раненного в душу ждёт меня.



Припев:

Ласковым гитарным перебором я тебе не всё ещё сказал,

И грустят в Голицыно озёра, голубые, как твои глаза.



Разве мы с тобою виноваты — кто-то перевёл на стрелке путь…

Бросьте круг спасательный, ребята, я боюсь в озёрах утонуть.



Припев.



Клятву Гиппократа не нарушит вечный милосердный часовой.

Ты мою опять врачуешь душу голубой целебною водой.



Припев.



Запитаюсь жизненною силой и уйду за дальний окоём…

Сохрани меня, спаси, помилуй — царствие Ларицыно твоё.



Припев.



Организаторы:

ООД «Бессмертный полк России»;

АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град».

При поддержке Министерства обороны Российской Федерации;

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Партнер проекта: Музей Победы.

Информационный партнер: газета «Аргументы недели».