На Южном Урале восстановили права 287 обманутых дольщиков

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18 мая 2022, 09:39 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

С начала 2022 года из Единого реестра проблемных объектов исключили 7 домов. Еще по 2 объектам Наблюдательный совет Фонда развития территорий постановил провести выплаты, которые будут направлены на восстановление прав 98 южноуральцев.

На текущий момент в региональном план-графике значится 41 проблемный объект. Некоторые из них будут достроены, по другим выплатят компенсации. Сейчас Фонд защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области достраивает 23 проблемных дома. Это позволит восстановить права более 2 тысяч человек.

Отметим, что проблему с обманутыми дольщиками держит на контроле полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Недавно он обсудил с представителями регионов УрФО процесс ее решения. С января 2022 года на Урале из реестра проблемных исключены 44 объекта, восстановлены права 548 дольщиков.

«Положительная динамика, которую мы сейчас видим – это результат системной, тщательной проработки по каждому долгострою», - подчеркнул полпред. Он добавил, что до конца 2023 года необходимо восстановить права всех обманутых дольщиков. Кроме этого, нельзя допускать появление новых проблемных объектов.