Алексей Текслер возмутился срывом сроков строительства детсада в Копейске

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18 мая 2022, 07:58 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Подрядчик дважды нарушил сроки. Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

У подрядчика есть 2 недели, чтобы исправить ситуацию.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Копейск проинспектировал ход строительства детского сада по улице Кирова, 33А. Этот объект уже вызывал вопросы у главы региона из-за срыва сроков.

В ходе вчерашнего визита Алексей Текслер возмутился снова. На стройке недостаточно специалистов, процесс явно буксует. Глава региона вызвал подрядчика на серьезный разговор и поставил задачу за 2 недели развернуть полноценную стройку.

«Я вас предупреждаю: не будете работать, мы разорвем с вами контракт», - предупредил Алексей Текслер.

Также губернатор посетил будущий детский сад по адресу Грибоедова, 15. Его смогут посещать 220 детей в возрасте от 1,5 по 7 лет. Оба садика – по улице Кирова и по улице Грибоедова – должны были достроить еще в прошлом году. Сейчас сроки сдвинуты на конец 2022 года.

Добавим, что в регионе действует программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области». За три последних года на Южном Урале было введено 38 зданий для дошколят.