Нина Останина сообщила, что Госдума 19 мая рассмотрит проект о создании новой молодежной организации

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17 мая 2022, 21:52 Источник: РИА Новости

Нина Останина (в центре), фото: vk.com/nina.ostanina

Глава комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что 19 мая депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о создании новой единой детской общественной организации.

По информации Останиной, проект нового закона о единой общероссийской молодёжной организации разрабатывали все фракции Госдумы. Название организации пока не определено. Курировать её будет Минпросвещения. Останина рассказала, что авторы законопроекта пока не пришли к единому мнению по названию организации, в "основные цели, задачи и структуру организации" определены.

Наблюдательный совет новой общероссийской молодежной организации предлагается возглавить президенту РФ Владимиру Путину. Останина уточнила, что это заложено в самом федеральном законе.

Депутат Госдумы также отметила, что создание новой молодёжной организации - согласованное политическое решение и отклик на общественный запрос.