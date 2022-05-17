Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле пограничного пункта в Тёткино

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17 мая 2022, 21:31 Источник: Роман Старовойт

фото: vk.com/gubernator46

Губернатор Курской области Роман Старовойт во вторник вечером заявил об обстреле пограничного пункта в Тёткино. По словам Старовойта, по предварительным данным, жертв нет. Подробности обстрела уточняются.

Ранее сегодня утром глава региона сообщил, что об обстреле села Алексеевка. Старовойт в своем Telegram-канале писал, что село Алексеевка, расположенное на границе с Украиной, было обстреляно из крупнокалиберного оружия.

Пострадавших при утреннем обстреле не было. Повреждены здание школы, три частных дома и припаркованный около одного из них автомобиль.

По информации губернатора, российские пограничники открыли ответный огонь, оперативно подавили обстрел. В деталях инцидента разбираются специалисты.

Село Безымено в Белгородской области во вторник обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.