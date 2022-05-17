Лондон готовит новую «элиту» для России в Школе гражданского просвещения

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17 мая 2022, 19:38

Фото: pixabay.com

Московская школа гражданского просвещения была признана иностранным агентом в России еще в 2014 году. В таком статусе просуществовала еще 7 лет и только в прошлом году была ликвидирована. Вернее, сменила название, избавившись в вывеске от слова «Московская» и стала просто «Школой гражданского просвещения».

Эта организация всегда работала под пристальным вниманием британского правительства и финансировалась оттуда же. В ее попечительском совете масса совершенно одиозных имен. Например, в него входили редактор Financial Times Джон Ллойд, глава Объединённого разведывательного комитета Великобритании сэр Родрик Брейтвейт, редактор The Washington Post Энн Эпплбаум, директор фонда «НМ Ротшильд и сыновья» Чарльз Гатри, член Палаты лордов парламента Великобритании, Почетный профессор политэкономии университета Уорик, руководитель Центра глобальных исследований Великобритании Лорд Роберт Скидельски. Впрочем, хватало в нем и российских депутатов и «видных политических деятелей», а так же представителей большого бизнеса России.

О том, в чьих интересах действовала эта организация и чему просвещала, написано предостаточно. Цели официально заявлены самые благие. «Свою основную задачу Школа видит в том, чтобы содействовать построению в России гражданской нации — открытого и демократичного общества, основанного на уважении к закону, неукоснительном соблюдении прав человека и поощрении гражданской инициативы. Руководствуясь этой целью, Школа знакомит представителей нарождающейся российской элиты с принципами, методами, практиками гражданственного мышления и действия…» - так свое существование оправдывают основатели «Школы».

Вот только эта «гражданская нация», по всей видимости, должна была соответствовать чаяниям и интересам не России, а Великобритании.

Издание Lenta.ru сообщала ранее, что АНО «Московская школа гражданского просвещения», занимающаяся обучением российских политиков, журналистов и общественников, с 2016 года сотрудничала с британскими спецслужбами. Одним из форматов образовательных программ Школы были семинары в Оксфорде, финансируемые Правительством Великобритании. Как говорится, кто угощает девушку, тот ее и танцует. Было бы странным предполагать, что правительство Англии всерьез обеспокоено тем, чтобы защищать российские интересы и воспитывать для этого российскую элиту.

Кто же входит в эту «элиту»? Политологи и политические аналитики, гражданские активисты представляли на семинарах и образовательных программах политические партии («Единая Россия», «КПРФ», «Яблоко», «ПАРНАС»), федеральные министерства и ведомства (Минфин России, Минздрав России, ФМБА, Роспечать), региональные общественные палаты, различные движения и некоммерческие организации (ФБК, Мемориал, Открытая Россия, Команда 29, Инфометр, Transparency International, «Насилию.нет»).

Их выпускниками были депутаты Госдумы РФ Нина Останина и Адальби Шхагошев, экс-заместитель министра финансов РФ, заместитель председателя правления банка «Открытие» и председатель Попечительского совета Пансиона воспитанниц Минобороны России Татьяна Нестеренко, экс-глава Роспечати Михаил Сеславинский, бывший заместитель Председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург, помощник экс-председателя ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина – Дмитрий Мартышенко.

Основным контингентом семинаров Школы стали региональные политические активисты, муниципальные депутаты, пресс-секретари в местных органах власти, руководители и сотрудники НКО из следующих регионов: Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Иркутская, Рязанская, Кировская, Орловская, Самарская, Пензенская и Ярославская области, Краснодарский и Ставропольский край, Республики Алтай, Марий Эл, Ингушетия, Татарстан и Дагестан.

Среди них Лев Гудков (Левада-центр), Сергей Гуриев (Sciences Po), Владислав Зубок (LSE), Николай Петров (НИУ ВЩЭ), Дмитрий Горин (РЭУ имени Г.В. Плеханова), Андрей Зубов (ПАРНАС), Игорь Яковлев (Яблоко), Александр Шуршев (ФБК), Антон Горбацевич (Время, Открытая Россия), Антон Шейнин (Голос), Татьяна Толстенева (Команда 29, Инфометр), Анна Ривина (Насилию.нет), Лола Тагаева (Gender Team), Денис Аверченко (1 NGO LAB).

За годы работы Школы, ее выпускниками стали свыше 20 тысяч политиков федерального и регионального уровней, журналистов, предпринимателей, представителей общественных организаций, сообщает издание.

Оксфордские семинары стали одним из инструментов для создания британской сети политиков и гражданских активистов в России. Программа семинаров совмещала формат экспертных выступлений с последующей дискуссией, интерактивные сессии и «круглые столы», на которых у каждого была возможность проявить свою активность.

Организаторами этих мероприятий являлись Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы, британский филиал School of Civic Education и Московская школа гражданского просвещения.

Ежегодно с 1993 года проходило от 15 до 20 мероприятий в России, однако большая часть собиралась в Стокгольме, Мадриде, Эстремадуре и Памплоне (Испания), Париже, Страсбурге, Леоне, Вашингтоне и Сент-Луисе (США), Берлине, Варшаве, Осло, Хельсинки и Италии.

Весьма примечательным является и то, что среди самих основателей «Московской школы гражданского просвещения» имелись люди, не просто вхожие в высшие слои российской власти, а являвшиеся представителями этой самой власти. Например, госпожа Нестеренко в 2012-2021 гг. занимала пост первого заместителя министра финансов РФ. Только представьте: чиновник высшей категории «А», имеющий доступ ко всем секретным правительственным данным и бюджетам всех министерств, ведомств и регионов, с колоссальным уровнем знаний и межведомственным авторитетом, являлась участником британской правительственной программы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на одном из брифингов рассказала о финансировании Лондоном антироссийской пропаганды и наёмников на Украине. А депутат Госдумы РФ Андрей Луговой в своем докладе раскрыл факты вмешательства Правительства Великобритании во внутренние дела России.

Все это в своем новом расследовании выяснила редакция Underside.

В ближайшее время в Госдуме РФ на первом чтении депутаты рассмотрят законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Надеемся, «Школа гражданского просвещения» не будет обойдена вниманием.