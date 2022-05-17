Песков не исключил, что Путин захочет приобрести «Москвич» - если он станет «хорошей машиной»

Если автомобиль «Москвич», выпуск которого планируется возобновить в столице, окажется хорошей машиной, президент Путин захочет ее иметь. Об этом сказал, отвечая на вопрос ТАСС, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, о хорошей машине мечтает каждый россиянин. И чтобы люди захотели приобретать «Москвич», он должен стать именно такой машиной.
«Если это получится сделать, это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент», - сказал Песков. Добавив при этом, что он и сам не прочь был бы приобрести «Москвич» при таком условии.
Ранее сообщалось, что после решения иностранного собственника закрыть московский завод «Рено» предприятие будет передано на баланс столицы - на нем планируют возобновить производство легковых автомобилей под брендом «Москвич».