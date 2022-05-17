Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области признан виновным в коррупции

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17 мая 2022, 15:28 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Алексей Зайцев приговорен к пяти с половиной годам колонии по обвинению в коммерческом подкупе и взяточничестве. Свои преступления он совершил, когда работал в ГБУ Саратовской области «Дирекция автомобильных дорог» (с 2010 по 2018 год), и после реорганизации учреждения в ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» (с 2018 по 2019 год).



Установлено, что с марта 2011 по январь 2014 года Алексей Зайцев получил от подведомственной Дирекции автомобильных дорог организации, специализирующейся на строительстве, ремонте и содержании автодорог, более 1 млн рублей. Следствие утверждает, что за эти деньги он помогал коммерческой организации беспрепятственно подписывать акты приема выполненных работ по государственным контрактам и гражданско-правовым договорам на содержание автомобильных дорог в Саратовской области.



Помимо этого, суд признал, что в 2011 году Алексей Зайцев фиктивно устроил свою жену на должность инженера-лаборанта в ООО «Балдорстрой», занимающегося дорожным строительством. При этом известно, что его супруга имеет диплом преподавателя дошкольной педагогики и психологии, педагога начального образования и не имеет необходимого технического образования.



За девять лет жена Алексея Зайцева, фактически не выполняя работу, получила в коммерческой структуре зарплату более 2 млн руб. Правоохранительные органы квалифицировали получение женщиной денег как взятку чиновнику правительства, так как за это он осуществлял «общее покровительство» дорожно-строительной организации. На момент возбуждения уголовного дела в сентябре 2020 года следствие сообщало о взятке в размере 3 млн руб. В должности министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев успел поработать всего лишь месяц в том же 2020 году.







