Националисты Латвии опасаются реакции России в отношении сноса памятника Освободителям Риги

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17 мая 2022, 14:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня в Латвии главная проблема – снос памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Словно нет других дел – например, как вытащить страну из тотального экономического кризиса.

И наделал же памятник Освободителям Риги «шума» в политической «тусовке» правительства: после событий 9 и 10 мая, которые произошли около мемориала, Нацобъединение потребовало, чтобы министр внутренних дел Мария Голубева ушла в отставку, а иначе «нацики» отзовут своих министров из правительства, а это значит, что жить ему останется только пару-тройку месяцев.

Почему националисты потребовали отставки главы МВД?

Причина: мол, правоохранительные органы не пресекли антигосударственную деятельность отдельных лиц возле памятника Освободителям 9 и 10 мая! Вона как! И решили сыскать «козла отпущения», вернее, «козу» Марию Голубеву. И сколько бы та не оправдывалась, а пост оставить пришлось! Кстати, ушла по собственной воли, не дожидаясь, когда ее официально попросят. За это получила похвалу премьера страны Кариньша.

Понятно, что такой шантаж националистов был не совсем по душе даже премьеру, потому как он тоже входит в националистическую коалицию, но представляет другую партию. Простите, филейная часть премьера начала «гореть», потому что если принять безоговорочно требования нацблока, то тогда станет ясно, кто управляет страной! А «лицо» премьер Латвии терять не хочет! Нет, ему все равно, что думают латвийцы, а вот, что скажет его хозяин из США – весомо. За такой националистический бардак и за прославление нацизма, г-на Кариньша серьезные дяди из Америки по голове не погладят! Испугался, конечно, премьер требований «нациков» и даже г-жу Голубеву слушать не стал, а, видимо, попросил «самой покинуть пост» взамен на «перспективу», но решил, как же посмел «пойтить супротив нациков», потребовать отставки министра экономики Яниса Витенбергса, который является представителем нацблока! Националисты опешили, даже обвинили Кариньша в политической мести, но отдали «на растерзание» своего коллегу.

Итак, в правительстве Латвии – бунт!

И в этом обвинят, конечно, памятник Освободителям!

Даже решили националы «заслать» в СМИ известного режиссера Алвиса Херманиса, да только просчитались – г-н режиссер известен в стране своей русофобией, что и показал в очередной раз в своих комментариях!

«У русских была реальная возможность защитить свой памятник. Сразу после 24 февраля вы должны были собраться с флагами Латвии и Украины около памятника и дать четкий знак, на чьей вы стороне. И это было бы достаточным доказательством для латвийского народа, что этот памятник не связан с оккупацией!», - заявил Херманис.

Вы совсем дурак, г-н режиссер-русофоб?

Посмотрите, как подталкивает этот ненавистник русских людей, чтобы воплотить интересы националистов, и показать «фигу» России! Мол, выходите к памятнику Освободителям Риги с флагами Латвии и Украины, и тем самым покажите, что вы против освободителей мира от нацизма! А если что, то вы же сами вышли! А его друзья националисты моментально бы распространили по всем европейским СМИ информацию, что русские Латвии и их сочувствующие требуют снести памятник Освободителям!

Нет, г-н националист, тут не баня и нет голых и дурных, как говорил Давид Гоцман! А еще главный герой сериала «Ликвидация» говорил подонку-бандиту: «Уйду с работы, но пистолет себе оставлю, и буду вас стрелять!» Как же верно-то сказал!

«Посля» Херманиса голос подал некий руководитель центра в области стратегических коммуникаций Янис Сартс:

«Сейчас самое лучшее время, чтобы снести памятник! Важно, когда он будет снесен. Если у России будет хоть малейший шанс, она обернет его против нас. Но в настоящее время ее возможности ограничены. Россия обязательно захочет что-то сделать централизованно, как в 2007 году в Таллине. Я не думаю, что у России сейчас есть возможность и сила, что-то сделать. Однако, ситуация может быстро измениться. А Латвия смогла бы ответить на действия России!»

Кто сможет ответить? Я не совсем поняла? Латвия, где более 40% русскоязычных? И чем ответить? Дедовскими навозными вилами? Или той старой военной техникой, которая постоянно в ремонте?

Простите, забыла! Видимо, патриотизмом и «крепким» характером нациков! Так что же вы так тогда боитесь Россию? Давайте, мол, быстрее, быстрее… По Латвии ходят слухи, что памятник Освободителям будут демонтировать под покровом ночи… Видать, от страха…

Я бы повторила слова певца Александра Маршала: «Вы с кем собрались воевать?»

Буквально несколько часов назад в латышских СМИ была опубликована информация, что губернатор Ленобласти России Александр Дрозденко написал письмо мэру Риги Мартиньшу Стакису с просьбой вернуть мемориал в Россию:

«Прошу оказать содействие в погрузке элементов памятника и получении необходимой разрешительной документации для прохождения специализированного транспорта по территории ЛР и пересечении латвийско-российской границы для последующей доставки в Ленинградскую область», - сказано в письме.

Никогда не сомневалась в порядочности моих любимых ленинградцев! Реальные действия г-на губернатора!

Но хочу лично обратиться к г-ну Александру Дрозденко и официально, как шеф-редактор Балтийского бюро «АН», работающего в Латвии:

«Уважаемый, г-н губернатор! Пока мемориал Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков цел! Правительство Латвии «ищет варианты» для сноса, но пока не может «изыскать», потому как опасается реакции России.

Писать письмо мэру Риги г-ну Стакису – «фантиками перед дураком размахивать», потому как этот человек ничего не решает. Он не ВЫ, не самостоятельная личность, и ему нужно разрешение от правящих националов Латвии. Решение о демонтаже мемориала находится в компетенции правительства Латвии, вернее, коалиции Нацблока. А они никогда не согласятся отдать демонтированный памятник. Их представитель – министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил: «Отдадим, но вместе с поклонниками Путина». Ваше письмо очень важно для русскоязычных Латвии и тех латышей (и их потомков), которые воевали с нацистской Германией. И они, поверьте мне, очень благодарны Вам!»