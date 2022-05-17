Блогер Алена Белялова из Челябинска рассказала об опыте участия в «ТопБЛОГ»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

17 мая 2022, 13:20 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Участники образовательного проекта учатся создавать контент и развивать свои аккаунты в социальных сетях.

Южноуральцев приглашают принять участие во втором сезоне проекта «ТопБЛОГ». Для этого нужно до 23 мая зарегистрироваться на сайте. После этого блогеры будут получать задания, за выполнение которых начисляются специальные баллы. Кождое из направлений возглавят профессиональные наставники.

Во время проекта участники освоят актуальные знания, как вести собственный блог в российских социальных сетях. Те, кому удастся дойти до конца, получат профессиональное портфолио, а также возможность отправиться в блог-тур по стране и шанс на заключение рекламных контрактов.

«В ТопБЛОГ такая система: смотришь лекцию — получаешь задание — адаптируешь его под свое направление и блог — снимаешь/пишешь — выкладываешь», - поделилась участница первого сезона «ТопБЛОГ» Алена Белялова из Челябинска. Она пояснила, что образовательный проект дает возможность сразу же применять новые знания для развития своего блога.

Добавим, что образовательный проект «ТопБЛОГ» реализуется на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей».