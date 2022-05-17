По мнению академика Покровского, холера представляет опасность для людей в зоне боевых действий

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17 мая 2022, 13:09 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rbc.ru

Академик РАН Вадим Покровский заявил в беседе с представителями СМИ, что холера может стать большой проблемой для людей, оказавшихся в зоне боевых действий, ведущихся сейчас на территории Украины. «Массовые вспышки холеры возможны в случае попадания возбудителя в воду, - отметил эксперт. - В этом плане риск велик в зоне конфликта на Украине, где из-за военных действий население лишается безопасных источников воды». Покровский добавил, что кишечные инфекции, включая холеру, особенно эффективно распространяются в летний период.

Эксперт также заявил, что на территории недавно признанных Россией ЛНР и ДНР разрушены системы водоснабжения. И это, по его мнению, является ключевым фактором риска. Могли загрязниться и водопроводные сооружения Северо-Крымского канала, подача воды по которым возобновилась после начала военной операции. Академик пояснил, что канал не работал несколько лет. «Определённым образом там могли загрязниться уже водопроводные сооружения, по которым сейчас пошла вода». Покровский подчеркнул, что с водой может передаваться не только холера, но также дизентерия, брюшной тиф и другие подобные заболевания.

Эксперт считает, что большого опыта применения вакцин от холеры в России не имеется. «Когда уже началась эпидемия, тогда вакцинируют тех людей, которые могли бы быть вовлечены в это. Это вакцины не пролонгированного действия».