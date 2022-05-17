Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Песков допустил разблокировку Meta* в России

, 11:21 Источник: РИА "Новости"

Песков допустил разблокировку Meta* в России
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 17 мая, заявил, что не стал бы исключать возможность разблокировки в России соцсетей признанной ранее экстремистской компании Meta*.

Напомним, в конце марта текущего года российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что в ближайшее время у социальных сетей Facebook* и Instagram* (обе организации принадлежат компании Meta*, признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ) нет возможности вернуться в страну.

Дмитрий Песков, однако, не исключил, что в будущем платформы возобновят работу в России. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram