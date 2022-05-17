Песков допустил разблокировку Meta* в России

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17 мая 2022, 11:21 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 17 мая, заявил, что не стал бы исключать возможность разблокировки в России соцсетей признанной ранее экстремистской компании Meta*.

Напомним, в конце марта текущего года российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что в ближайшее время у социальных сетей Facebook* и Instagram* (обе организации принадлежат компании Meta*, признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ) нет возможности вернуться в страну.

Дмитрий Песков, однако, не исключил, что в будущем платформы возобновят работу в России.