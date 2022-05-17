Экс-депутат Госдумы РФ получил реальный срок за избиение и оскорбление инспектора ДПС

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17 мая 2022, 11:09

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Бурнашов приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Он признан виновным в нападении на инспектора ДПС.



По данным следствия, 8 июля 2021 года в Перми сотрудники ДПС остановили машину с Бурнашовым, который имел признаки опьянения. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Тот, в свою очередь, попытался скрыться, нецензурно обругал в присутствии посторонних инспектора ДПС Эдуарда Томилина, а потом толкнул его и ударил кулаком в шею.



Экс-депутату вменялось насилие против представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ). Он полностью признал вину и попросил ограничиться для него минимально возможным наказанием, так как уже и так «уничтожил свою политическую карьеру».



Алексей Бурнашов в 2016 году был избран депутатом Госдумы РФ и являлся членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. По данным декларации за 2020 год, он является владельцем квартиры площадью 162,3 кв. м. и автомобиля Jeep Grand Cherokee Limited. Кроме того, в течение всего срока депутатских полномочий он пользовался квартирой площадью чуть больше 166 кв. м. У Алексея Бурнашова в безвозмездном пользовании также указана квартира площадью 74,1 кв. м., а у его детей — квартира площадью 46 кв. м. Известно также, что в ноябре 2021 года депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что его бывший коллега так и не освободил квартиру в Москве, которая предоставлялась ему на период его работы в парламенте.



