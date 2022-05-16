ЦБ разрешил российским физлицам и нерезидентам из дружественных стран переводить за рубеж до 50 тысяч долларов в месяц

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16 мая 2022, 23:01 Источник: Банк России

фото: pixabay.com

Центральный Банк РФ в понедельник, 16 мая, сообщил об установлении новых порогов на переводы средств за рубеж для физических лиц и нерезидентов из дружественных стран.

В сообщении, опубликованном на сайте регулятора, говорится, что в течение месяца резиденты России и нерезиденты из дружественных стран могут перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тысяч долларов США.

Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран, как и ранее, могут перевести не более пяти тысяч долларов США в месяц или эквивалент в другой валюте.

Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года.