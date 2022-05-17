В Хабаровском крае наблюдается дефицит лекарств

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

17 мая 2022, 06:42

В нынешнем году из районов Хабаровского края все чаще поступают сигналы о нехватке медикаментов в местных аптеках. Причем не могут получить лекарства и те граждане, кому препараты жизненно необходимы. Главе одного из сел региона пришлось обратиться к главе государства - Владимиру Путину - с просьбой о помощи. Настолько безвыходной кажется ситуация дальневосточникам. Другие же решили сначала запросить подмоги у сенатора.



Так, жители Многовершинного жалуются, что лекарства начали пропадать с полок еще минувшей осенью. Граждане стучатся во все инстанции, в том числе и правительство края, однако результата по-прежнему нет. Отсутствуют медикаменты на полках аптек поселков Сита, Переяславка, Полетное. Также дефицит ощущается в Майском Совгаванского района. Жители этого населенного пункта президенту писать не стали - решили написать тому, кто поближе. Сенатору от края, члену партии «Справедливая Россия - За Правду» - Сергею Безденежных. Аптека принадлежит "Дальневосточному центру лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций" краевого Минздрава. Здесь нельзя купить многие лекарства, а ведь это единственный аптечный пункт на два поселка. За медикаментами люди вынуждены за 20 км ездить в Советскую Гавань.



- Еще одна проблема – кадровая. В аптеке работает единственный фармацевт, до оптимизации их было двое. Сейчас второго специалиста на случай отпуска или болезни просто нет, - указал сенатор.



Напомним, что проблема лекарственного дефицита возникла в марте, когда стали поступать жалобы от жителей Хабаровского района и района имени Лазо. После обращений сенатора в разные органы власти в аптечные пункты со склада Дальневосточного центра лекарственного обеспечения направили партию препаратов. Глава региона Дегтярев отчитался, что запасы медикаментов в крае сформированы на период от трех месяцев до полугода.



- Получается, что проблема, несмотря на радужные отчеты властей, не решилась. Все это – печальное следствие оптимизации здравоохранения региона. Возможно, не всегда реформы идут во благо. Особенно, если они касаются такой чувствительной сферы, как здравоохранение, – добавил Сергей Безденежных.



Он отметил, что даже для льготников порой лекарства недоступны. Лекарства являются базовой потребностью человека, потому для населения такой дефицит - крайне чувствителен. Эту проблему надо решать как можно скорее, подчеркивает политик.

Сейчас активисты региона при поддержке Сергея Безденежных собирают более полную информацию и намерены привлечь внимание властей через обращения в прокуратуру и Росздравнадзор.