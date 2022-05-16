Эксперты отметили основные ошибки в производстве нового «Москвича»

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16 мая 2022, 22:07

Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в России возобновят производства автомобилей «Москвич». Машины будут собирать на базе бывшего московского завода «Рено», который перешел на баланс Москвы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», Александр Гусаров, автомобильный журналист и Алексей Зубец, директор института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ рассказали, как будет выглядеть машина и какие могут возникнуть трудности с производством.

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец объяснил, что правительство России предложило зарубежным компаниям три варианта развития событий на территории страны, если они будут уходить. Первый — всё конфискуют, второй — компании уходят из бизнеса в России и работают как раньше и третий — компании продают свои активы, чтобы в последствии был способ вернуться на российский рынок.

«Завод «Рено» в Москве переходит на баланс Москвы фактически бесплатно. Сделка подразумевает возможность дальнейшего выкупа и возврата «Рено» на российский рынок. Фактически они оставляют свои активы тем, кто здесь будет «греть» их стул, пока их нет. Это была инициатива всего «Рено» с перспективой возврата на рынок по стоимости один рубль. Это была полюбовная сделка. Партнером завода будет «КамАЗ», а поставщиком запчастей будет тот же самый «Ростех», что и у «Рено». Но сегодня в условиях фактической блокады есть трудности с закупкой запчастей за границей, в том числе и в Китае», — прокомментировал Алексей Зубец.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем» считает, что нельзя заново возродить старый «Москвич» по определённым причинам. Одна из причин — это стоимость автомобиля, которая будет немаленькой.

«Во-первых, это никому не нужно. Во-вторых, нет оснастки, нет производства коробки передач, без автомата машина никому не нужна сегодня. И я не понимаю, из чего мы будем делать эту машину»!» —рассказал эксперт.

Александр Гусаров, автомобильный журналист согласился с мнением Кадакова и обратил внимание, что разработать автомобиль будет стоит дорого, поэтому непонятно, кто возьмет на себя все расходы по конструированию.

«Нельзя автомобиль нарисовать и начать его выпускать сразу. СССР брал на себя все вопросы разработки новой машины. К чему это привело — мы видели. Мы видели «Автоваз» до прихода «Рено». Давайте поговорим о том, кто будет поставлять комплектующие, кому это будет выгодно. Опять государство на себя все это возьмет? Даже если представить, что мы начнем делать «Копейку», вы представляете себе стоимость?» — высказался журналист.