Минобороны РФ: в Одессе военные и боевики теробороны увозят людей, звонивших на российские номера, в неизвестном направлении

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16 мая 2022, 22:02 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Боевики территориальной обороны совместно с украинскими силовиками ищут в Одессе людей, в телефонах которых обнаруживают вызовы на российские номера, задерживают их и увозят в неизвестном направлении.

Руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник сообщил, что боевики вместе с сотрудниками СБУ обходят квартиры в жилы домах и частные дома с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды.

По информации Минобороны, граждан, в мобильных телефонах которых обнаружены фото- или видеоматериалы, свидетельствующие о поражения украинских военных объектов российскими военными, переписки в мессенджерах или вызовы на российские номера, подвергают насилию, а затем их увозят в неизвестном направлении. Как отметил генерал, о судьбах этих людей ничего неизвестно.

Ранее сообщалась информация о таких рейдах украинских военных в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктов.