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В Пушкине врачи удалили из шеи полутораметровую арматуру

, 20:26

В Пушкине врачи удалили из шеи полутораметровую арматуру
Фото: pixabay.com

Врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова в Пушкино прооперировали мужчину и удалили из его шеи 1,5-метровую арматуру. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области известно, что 20-летний молодой человек упал с высоты 2 этажа, под этими окнами шла стройка. Мужчине повезло, и арматура не задела жизненно важные органы. Врачи определили у пациента сквозное ранение шеи, рваную рану левого плеча и поверхностные раны правой кисти.

«Инородное тело спилено и удалено, выполнена хирургическая обработка раны и дренирование раневого канала. Можно сказать, парень родился в рубашке», - рассказал заведующий отделением экстренной хирургии Артем Косов.

Сейчас пациенту уже удалили дренаж, за ним наблюдают врачи. Однако, скоро молодого человека выпишут, так его состояние не вызывает опасений.

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