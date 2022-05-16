Кубанские студенты могут получить приз за знание российской истории

Аргументы Недели. Кубань → Общество 13+

16 мая 2022, 20:20

Общественная палата Краснодарского края проводит онлайн-тестирование к 150-летию путешественника, ученого и писателя Владимира Арсеньева. Принять участие в просветительской акции могут студенты кубанских вузов, как гуманитарии, так и изучающие технические дисциплины. Главное – это интерес к истории родной страны и выдающимся личностям, которые эту историю творили, считают в ОПКК.

Все вопросы онлайн-теста связаны с именем русского путешественника, исследователя Дальнего Востока, географа, этнографа и писателя Владимира Арсеньева. Он возглавлял научные экспедиции, писал приключенческие романы, вносил неоценимый вклад вклад в исследование коренных народов Дальнего Востока.

Пройти онлайн-тест с вопросами о жизни, личности и творчестве Владимира Арсеньева можно до 15 июня по ссылке. Участникам, которые правильно ответят на все вопросы, организаторы обещают вручить поощрительные призы – грамоты Общественной палаты Краснодарского края.