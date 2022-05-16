В России снизят цены на бензин

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16 мая 2022, 20:00

Фото: pixabay.com

Автомобилистам пообещали снижение цен на бензины в мае 2022 года. Всё потому, что сейчас проблемы с поставкой горючего на экспорт и в хранилище большое количество топлива. Об этом сообщает «АБН».

Водителей уже проинформировали об изменении. Процесс изменений цен продлится до конца мая 2022 года, также это может продлиться дольше.

Отмечается, что скоро цены на АЗС изменятся во всей стране. Стоимость бензина не будет расти, как минимум сохранится на текущих отметках, а как максимум будет снижаться.

Как считает глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, специалисты Росстата отметили снижение цен на бензин в 22 регионах РФ в начале мая 2022 года. Но это всё происходит на независимых автозаправках, а вот сетевые АЗС сами устанавливают цены.

Баженов предполагает, что уже до конца мая цены на бензин не будут подниматься. Скорее всего, цены на топливо станут уменьшаться, потому что в стране скопилось достаточное количество запасов бензина из-за проблем с поставками горючего на экспорт.

Однако Баженов отметил, что утверждать о снижении цен на бензин не стоит, так как ситуация на рынке еще может измениться, в том числе по причине налоговых нововведений.