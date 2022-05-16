Тиманская группировка дикого северного оленя страдает из-за отсутствия особо охраняемых природных территорий

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16 мая 2022, 19:35 Полина Попова

Популяция дикого северного оленя на территории Ненецкого автономного округа резко сокращается. К такому выводу пришли эксперты после подведения статистики на весну 2022 года.

Согласно оценке экспертов, по состоянию на 2022 год, численность обитающих в Ненецком автономном округе животных составляет примерно 660 голов. Учитывая тот факт, что в 2020 году их было почти в 2 раза больше (до 1200 голов), популяция диких оленей в НАО неминуемо сокращается.

Как сообщает координатор проектов WWF в НАО Сергей Уваров, основным фактором, влияющим на сокращение численности дикого северного оленя в регионе, является браконьерство. Три четверти потерянных животных страдают именно по причине незаконной охоты на них. «Очевидно, что дикие северные олени не размножаются с той скоростью, с которой их истребляют», - отмечает Сергей Уваров.

По его словам, активность браконьерской деятельности зависит от наличия особо охраняемых природных территорий в регионах (далее – ООПТ). Так, в относительной безопасности находятся олени на востоке Республики Коми, где действуют Печоро-Илычский заповедник и Национальный парк «Югыд ва». В пределах же обитания Тиманской группировки дикого северного оленя пока нет ни ООПТ, ни охотничьих хозяйств. «Мы уже полтора года работаем над созданием системы ООПТ в данном районе, которая бы позволила организовать необходимый уровень контроля», - сообщает господин Уваров.

Как отмечает эксперт, есть браконьеры, которые охотятся на оленя в целях пропитания. Однако наиболее опасными следует считать тех, кто делает это с целью заготовки оленьей продукции на продажу, и тех, кто охотится ради спортивного интереса, так как «для них важен объем добываемых животных». Именно поэтому так важно проводить работы по экологическому просвещению населения. Целевой аудиторией, в первую очередь, следует считать охотников, оленеводов, школьников и взрослых мужчин.

Поскольку до этого года специалисты не имели полного объема данных о состоянии оленей в НАО, такие работы начались совсем недавно. Тем не менее они «позволят снизить объем добычи животных и найти среди жителей неравнодушных граждан, готовых оказывать поддержку в деле сохранения ДСО (дикого северного оленя)», - уверен господин Уваров.

В пресс-службе Минприроды России уточняют, что одного экологического просвещения в борьбе с браконьерством недостаточно: «Крайне важно улучшение качества жизни населения в сельской местности. Особенно это касается коренных малочисленных народов Севера. Только при комплексном подходе к решению данного вопроса возможны положительные результаты».