Повар Матюшкин спрогнозировал судьбу «шаурмячных»

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16 мая 2022, 19:13

Фото: pixabay.com

После того, как ушел из общественной жизни «Макдоналдс», резко возросли продажи шаурмы. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».



Михаил Галустян, Сергей Жуков, Тимати заявили, что такая еда им по вкусу. И, судя по статистике продаж, которые увеличились аж в 23 раза с момента ухода крупной сети ресторанов, большинство людей с ними солидарны.



Но всем ли гурманам шаверма сможет заменить привычный фастфуд?



«Фургоны на колёсах и палатки – «шаурмячные» до конца не заменят уютных маленьких ресторанчиков и летних кафе. Тем же фудтракам стоит двигаться в сторону развития сети стационарных объектов», - посоветовал повар одного из коломенских ресторанов Степан Матюшкин.



К тому же, случаи отравления уличной пищей стали возникать реже, чем десятилетие назад.



Все дело в том, что персонал перестали набирать без наличия медкнижек. И внимание к качеству стало первостепенным.



Как и бургеры, шаверму можно разнообразить. Ведь в нее входят не только обжаренные куски мяса, но и котлеты, креветки, омлет. Это плавно перетекает из шаурмы в митроллы, твистеры, бомбастеры.