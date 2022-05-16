Повар Матюшкин спрогнозировал судьбу «шаурмячных»

После того, как ушел из общественной жизни «Макдоналдс», резко возросли продажи шаурмы. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Михаил Галустян, Сергей Жуков, Тимати заявили, что такая еда им по вкусу. И, судя по статистике продаж, которые увеличились аж в 23 раза с момента ухода крупной сети ресторанов, большинство людей с ними солидарны.
Но всем ли гурманам шаверма сможет заменить привычный фастфуд?
«Фургоны на колёсах и палатки – «шаурмячные» до конца не заменят уютных маленьких ресторанчиков и летних кафе. Тем же фудтракам стоит двигаться в сторону развития сети стационарных объектов», - посоветовал повар одного из коломенских ресторанов Степан Матюшкин.
К тому же, случаи отравления уличной пищей стали возникать реже, чем десятилетие назад.
Все дело в том, что персонал перестали набирать без наличия медкнижек. И внимание к качеству стало первостепенным.
Как и бургеры, шаверму можно разнообразить. Ведь в нее входят не только обжаренные куски мяса, но и котлеты, креветки, омлет. Это плавно перетекает из шаурмы в митроллы, твистеры, бомбастеры.
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