Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев простил избивших его хулиганов

Суд прекратил уголовное дело по факту избиения фигуриста Дмитрия Соловьева. Оно закрыто из-за примирения сторон.
В декабре прошлого года олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев был госпитализирован после тяжелой травмы, полученной в уличной драке. Он вступился за свою девушку Анну Сидорову, но не справился с нападавшими.
Дмитрий утверждал, что несколько раз пытался разрешить конфликт мирно, но сделать это ему не удалось. Ночью незадолго до Нового года Соловьев выходил с Анной Сидоровой (вице-чемпионкой мира по керлингу) из караоке. С его слов, Анна (либо одна из ее подруг — здесь показания истца расходятся) обратилась к двум незнакомцам, которыми оказались Владислав Смирнов и Владислав Яковцев, с просьбой передать ей зажигалку. После этого разгорелся конфликт.
Соловьев утверждал, что первыми перешли на кулачный бой Смирнов и Яковцев. Те же, в свою очередь, уверяли в том, что Дмитрий провоцировал оппонентов и начал толкаться. И только в ответ на агрессию Соловьева они применили силу.
Врачи Боткинской больницы диагностировали у 32-летнего фигуриста «умеренное субарахноидальное кровоизлияние вследствие черепно-мозговой травмы». Полученные повреждения поставили крест на возможности вернуться в спорт.
Смирнову и Яковцеву вменяли статью об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Они провели в СИЗО почти полгода, однако теперь таинственным образом конфликт урегулирован.
«Я не даю комментариев по этому поводу», — заявил Соловьев попытавшимся узнать у спортсмена причины, заставившие пойти его на мировое соглашение.
Нападавшие лишили Соловьева любимого дела, однако в ледовых шоу Дмитрий все-таки участвует. Он выступал на предновогоднем шоу Татьяны Навки и еще почти на десятке разных ледовых проектов.
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