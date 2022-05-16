Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев простил избивших его хулиганов

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16 мая 2022, 19:05 Источник: sport-express.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Суд прекратил уголовное дело по факту избиения фигуриста Дмитрия Соловьева. Оно закрыто из-за примирения сторон.



В декабре прошлого года олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев был госпитализирован после тяжелой травмы, полученной в уличной драке. Он вступился за свою девушку Анну Сидорову, но не справился с нападавшими.



Дмитрий утверждал, что несколько раз пытался разрешить конфликт мирно, но сделать это ему не удалось. Ночью незадолго до Нового года Соловьев выходил с Анной Сидоровой (вице-чемпионкой мира по керлингу) из караоке. С его слов, Анна (либо одна из ее подруг — здесь показания истца расходятся) обратилась к двум незнакомцам, которыми оказались Владислав Смирнов и Владислав Яковцев, с просьбой передать ей зажигалку. После этого разгорелся конфликт.



Соловьев утверждал, что первыми перешли на кулачный бой Смирнов и Яковцев. Те же, в свою очередь, уверяли в том, что Дмитрий провоцировал оппонентов и начал толкаться. И только в ответ на агрессию Соловьева они применили силу.



Врачи Боткинской больницы диагностировали у 32-летнего фигуриста «умеренное субарахноидальное кровоизлияние вследствие черепно-мозговой травмы». Полученные повреждения поставили крест на возможности вернуться в спорт.



Смирнову и Яковцеву вменяли статью об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Они провели в СИЗО почти полгода, однако теперь таинственным образом конфликт урегулирован.



«Я не даю комментариев по этому поводу», — заявил Соловьев попытавшимся узнать у спортсмена причины, заставившие пойти его на мировое соглашение.



Нападавшие лишили Соловьева любимого дела, однако в ледовых шоу Дмитрий все-таки участвует. Он выступал на предновогоднем шоу Татьяны Навки и еще почти на десятке разных ледовых проектов.



