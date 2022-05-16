Сейм Латвии не планирует продлевать период поддержки украинских беженцев

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

16 мая 2022, 17:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

Деньги у Латвии закончились для содержания украинских беженцев. Парламент страны не планирует продлевать период поддержки украинских беженцев. Что это значит?



Через полторы недели будет 90 дней с начала спецоперации. 90 дней – срок, в течении которого беженцы из Украины могут получить в Латвии бесплатное жилье и питание. Сейм Латвии решил, что это достаточный срок для «бесплатного». Если, после этого срока, украинский беженец не найдет работу в Латвии, то ему придется жить на 100 евро в месяц.



Более того, в Юрмале уже сейчас задерживают пособия для украинских беженцев. Да и бесплатного проживания в Юрмале больше нет! Единственное, что может предложить самоуправление Юрмалы – 50% списания коммунальных платежей.



Ничего удивительного в решении Сейма Латвии я не увидела. Более того, решение вполне обоснованное – в Латвии просто больше нет денег для бесплатного содержания украинских беженцев.



Страна потратила на помощь – 221 миллион евро! Условия для устройства на работу – прекрасные! Не нужно владеть латышским языком, да и подъемные – 500 евро. Вот только не все хотят брать украинцев – сложно проверить документы… Нужно, например, подтвердить диплом врача – как? Для этого следует сделать запрос в институт на Украине… А это очень сложно! Да и многие латвийцы осторожно относятся, несомненно, к врачам их Украины, потому как не знают, что за специалист! Да и проверить принадлежность – «судим или нет» тоже сложно, а есть организации, которые этот документ требуют…



Сколько украинских беженцев в Латвии сейчас – сложно сказать! Правительство не может «сосчитать». Приблизительно, 28.000…



Согласно закону, принятому в Латвии в поддержку Украины, беженцы в течении первых 90 дней могут получить бесплатное проживание и питание. Пока такой возможностью воспользовались 8445 человек из 28 тысяч принятых.



Удалось узнать, что в Государственное агентство занятости обратилось около 4000 человек из Украины. Госагентство не может сказать, сколько украинцев нашли работу в Латвии.



Парламент страны выделил пособие для домохозяйств в размере 300 евро… Для тех, кто поселит у себя в доме украинцев. Но эта помощь только на три месяца. Желающих принять у себя украинцев оказалось немного. Куда потом пойдут люди, когда три месяца закончатся? И смогут ли они оплачивать съемное жилье? Такой уверенности у латвийцев нет.



Меня удивляет другое – почему так мало украинцев устраиваются на работу в Латвии? На что они живут? На пособия? Помогают родственники? Или есть у беженцев финансовая стабильность?



Тут все вместе, как мне объяснили в приватном разговоре… Действительно, в Латвии очень много крутых машин из Украины, да приличное количество беженцев проживают в отличных отелях, на съемных квартирах…



Предпочитают гости из Украины Ригу и Юрмалу… А в этих городах жить очень дорого…



Муниципалитеты Латвии сообщили министерству регионального развития страны, что готовы принять еще 700 украинских беженцев, а если будет больше, то заботу о них придется взять волонтерам и местным жителям…