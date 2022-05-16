Путешествие госпожи Ларисы из Риги в Москву

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16 мая 2022, 16:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив г-жи Ларисы

Ситуация на Украине осложнила не только дипломатические отношения между Россией и Латвией, но и простые бытовые «дела» - например, как совершить путешествие из Риги в Москву.



Самолеты из Латвии в Россию, увы, не летают (под гнетом санкций), поезда давно «не путешествуют», но остался только автобус! Вот на нем можно добраться из Риги в Москву! И на том уже спасибо, Господи!



Моя соседка госпожа Лариса, не стоит удивляться, что госпожа – в Латвии нынче все «господа», решила совершить «променад» на свою этническую родину – в Россию. Уж сильно душа kundze (г-жа на латышском) желала посмотреть парад Победы на Красной площади! Стоит отметить, что дама является гражданкой РФ с видом на жительство в Латвии. Разумеется, это облегчает данное путешествие. Почему?



Комментарии пресс-службы посольства РФ в Латвии:



«Гражданин РФ совершенно беспрепятственно может въехать на территорию Российской Федерации – он едет к себе домой. Даже если гражданин РФ потерял документы, он может подойти к пограничному пункту и просто сказать, что он гражданин России, и, конечно, получит защиту своего государства – его проверят, и отправят по месту прибывания в РФ. Что касается, например, «неграждан» Латвии, то тут есть несколько пунктов въезда в Россию: нужно иметь близких родственников в России, работать или учиться в РФ. Близкие родственники – мать, отец, родные братья, сестры или дети. К сожалению, двоюродные родственники не являются близкими. Если человек работает или учиться в России, а проживает в Латвии, не имея гражданства РФ, то из организации должно быть приглашение, которое оформляется в регистре государственных услуг».



Я человек упертый и мне стало интересно, как идет «пропуск» неграждан Латвии в Россию – я позвонила на пограничный пункт РФ (граница Латвия-Рига). Очень любезный сержант Никифоров (так представился) все четко мне объяснил: «Да, следует оформить приглашение, через регистр государственных услуг. Это быстрая процедура. Регистр пересылает нам приглашение, и мы в курсе».



Что касается граждан Латвии, то нужна действующая виза в РФ. Если такая есть, то оформляй приглашение через регистр от родственников, работодателя или учебного заведения, а если визы нет – сиди дома! Визы для граждан Латвии в широком аспекте, увы, на данный момент не выдает посольство РФ в Латвии.



Но вернемся к г-же Ларисе! Препятствий для въезда в РФ у «девицы» нет и она, купив билет на автобус, понеслась в белокаменную!



Я правда ее предупредила, что парад на 9 мая она сможет увидеть только по ТВ, потому, как всех подряд и близко не пропустят на Красную площадь… Г-жа Лариса, вздохнув, сказала: «Ты мне много про маршала Жукова рассказывала – твой папа адъютантом у него был, так хоть памятник посмотрю, цветы положу».



Я же не могла смолчать! Сказала, что не только памятник Георгию Константиновичу Жукову она 9 мая не увидит, но и, простите, зад его коня!



Но, как же велико было желание г-жи Ларисы встретить Парад Победы в Москве – ее мозг стал работать в усиленном режиме! Она была полна энергии пасть в ноги Владимиру Владимировичу Путину и умолять его допустить ее посмотреть парад!



Немного ошалев от такой идеи, я объяснила, что у президента России есть более важные дела, чем возиться с г-жой Ларисой! Мои слова были пресечены на корню гневной г-жой Ларисой: «Я в Латвии всем говорю, что я за Путина! За Россию! Я жду его!»



Потеряв дар речи… я не стала уточнять место встречи, а просто сказала – «Езжай!»



Заняв у меня денег – г-жа Лариса отправилась в путешествие!



Спасибо Святым Угодникам, но до Москвы она доехала без приключений! Автобус правда опоздал на три часа, но это пустяки – цель была достигнута!



Рванув на Красную площадь в красной куртке, г-жа Лариса, увы, столкнулась с «препятствием» - все оцеплено… Поплакав, девица решила помянуть павших солдат – дело благое… Вопрос в том, а где поминать-то? Г-жа Лариса выбрала метро! Не стоит тут удивляться! Г-жа Лариса – женщина прижимистая, Бог образование не дал, потому как точные и гуманитарные науки для г-жи Лары – темный лес, а мама внушала с детства, что надо «хватать» мужчину «за все подробности», чтобы обеспечивал – не ухватила… Муж, прости, Господи, помер от неуемного «темперамента» г-жи, а других пока не видать… Но, женщина Лара хоть и простая, но добрая, а уж если вцепится в человека, то вырваться из ее крепких рук не представляется возможным – по себе знаю!



Итак, чтобы помянуть у метро, надобно иметь российские рубли, а у г-жи Ларисы только евро в наличии…



Сейчас – ВНИМАНИЕ!!!! Как «выжить» иностранцу в Москве?! Делайте выводы на примере путешествия г-жи Ларисы!





Понятно, что 9 мая – выходной день в Москве! Чтобы поменять деньги, ясно, нужен банк или обменный пункт! Иностранец не может знать, без помощи, куда идти! Да, в центре Москвы можно найти и «золотые башмачки Золушки», но это же г-жа Лариса! Кто-то, видимо, такой же приезжий, отправил мадам на другой конец Москвы, чтобы обменять евро на вожделенные рубли! А, как доехать-то в другой конец Москвы, когда нет местной валюты? Г-жа Лариса нашла выход! Встав у метро в красной куртке, она стала «ловить» прохожих-мужчин! Вполне серьезно! И поймала же! «Дайте мне денег на метро! Я из Риги, денег нет!» - кричала г-жа Лариса… Некий молодой человек сжалился над страдалицей, и отсыпал в «загребущие» руки Лары мелочь из кармана! Хватило не только на метро, но и на чекушку…



Какой вывод?



Не стоит стесняться попросить помощь! Народ в России добрый – подадут нищему европейцу!



Разомлев от Москвы, хорошей погоды… г-жа Лариса опоздала на автобус, который отправлялся обратно в Ригу…



Из спутанных смс я поняла, что «попала» я и спокойной жизни мне не видать!!!



Содержание смс: «Стою на вокзале! Уже вечер! Рублей нет! Ночевать негде! Билетов на завтра в Ригу тоже нет!»



И как тут быть? Деньги, конечно, у г-жи Ларисы были, но в ее крови… жадность! Зачем тратить свои, когда можно «за Христа ради». Она даже этого не скрывает!



Возможно, я бы и пожалела, но тут голос подал мой государственный латышский муж! Видимо, г-жа Лариса сумела вывести из себя немногословного латыша:



«Это же просто неприлично! Ты должна сейчас поднять «пол» Москвы, чтобы решить безответственный поступок Ларисы? У людей выходные! Они имеют право на отдых! Я «не есть» понимать, почему это делать нужно?! У нее есть деньги, а в Москве много хороших гостиниц!»



И тут мой государственный муж начал перечислять гостиницы… Мы там бывали! Я поняла, что «хостел» в его списке не значится и попыталась вставить слово… Увы, не получилось! Мой супруг забрал у меня телефоны и отправился с нашим соседом Мартиньшем (да, тот актер Мартиньш Вилсонс) на море… Пришел «навеселе»…



Г-жа Лариса уже успела настрочить мне кучу смс – увидела, когда получила «взад» телефон… Потом раздался звонок от строгой г-жи…



Разгоряченная мадам заявила, что у нее «сел» телефон и она приложила неимоверные усилия, чтобы его зарядить… Как?



Тут г-жа проявила очередную смекалку: на вокзале «розетки без тока», а чтобы зарядить телефон, нужно заплатить… Этого г-жа Лариса стерпеть не могла и мозг начал судорожно искать варианты! И нашла же! «Оккупировав» мужскую уборную, г-жа Лариса… отключила «сушку» для рук и вставила провод своего телефона… Понятно, что очередь у мужского туалета выстроилась… Но цель была достигнута – телефон вновь заработал!



Какой вывод?



Во-первых: если «застряли» в другом государстве – звоните, пишите друзьям, родственникам! Может пожалеют…



Во-вторых: ищите подручные средства, например, для зарядки телефона. Обязательно найдете выход!



Итак, билетов в кассе на Ригу не было, но были в Таллин! Я с дуру предложила такой вариант! Но не подумала, что из Таллина надо добираться до Риги! А это стоит денег! «Цельных» 16 евро! Зато об этом подумала г-жа Лариса! Следующие часы я не возрадовалась, что, прости, Господи, родилась! Мадам предложила мне отмахать от Риги до Таллина 300 км, чтобы забрать ее… Со словами – «бешеной собаке и 500 верст…» г-жа Лариса «виноватила» меня во всех бедах! Бешеной собакой я быть не хотела, да и перспектива «сидеть за рулем» меня тоже не прельщала! Нервы мои сдали! Я сказала, что жадность до добра никого не доводила, и тут «не баня! Нет голых и дурных!»



Итог! Ночевала г-жа Лариса в привычной обстановке – на вокзале! Может, ночевала и дольше, но спасибо моим коллегам из редакции «АН» Наташеньке и Александру, что все же отправили г-жу в Ригу! Спасли меня! Низкий им поклон! Ух…



В Ригу г-жа Лариса ехала весело, потому как полный автобус состоял из украинских беженцев… Полный! Теперь я понимаю, почему правительство Латвии не может сосчитать всех украинских беженцев…



Г-жа Лариса пребывает в прекрасном настроении – 9 мая она встретила в Москве! Цель достигнута!



Вывод: ставьте цели и добивайтесь их! Все возможно в этом мире!



P.S. Напечатать историю путешествия г-жа Лариса разрешила! И даже дала свое фото со словами: «А вдруг Владимир Владимирович увидит меня и пригласит на 9 мая в Москву! Все бы отдала из дома, чтобы его увидеть! Такая сила!»



Видать, поставила г-жа Лариса новую цель! Ой, Владимир Владимирович, вам точно «не избежать» теперь г-жу Ларису! Прости меня, Господи!