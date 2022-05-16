Собянин рассказал о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе «Рено»

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе «Рено».
«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников», - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что основным технологическим партнером возрожденного московского автомобильного завода «Москвич» станет «КаМАЗ».
«На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе - и электромобилей. Кроме того, совместно с «КаМАЗом» и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов», - подчеркнул Собянин.
Он добавил, что автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю.
«Почти 100 лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные «Москвичи». С 1998 года завод сотрудничал с Renault, и с его конвейера сходили Logan, Duster и Sandero. В 2022 года мы откроем новую страницу в истории «Москвича», - подчеркнул мэр столицы.
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