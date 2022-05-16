Собянин рассказал о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе «Рено»

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16 мая 2022, 15:33 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе «Рено».



«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников», - говорится в сообщении.



Мэр отметил, что основным технологическим партнером возрожденного московского автомобильного завода «Москвич» станет «КаМАЗ».



«На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе - и электромобилей. Кроме того, совместно с «КаМАЗом» и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов», - подчеркнул Собянин.



Он добавил, что автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю.



«Почти 100 лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные «Москвичи». С 1998 года завод сотрудничал с Renault, и с его конвейера сходили Logan, Duster и Sandero. В 2022 года мы откроем новую страницу в истории «Москвича», - подчеркнул мэр столицы.



