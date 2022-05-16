Хабаровский ОНФ поможет беженцам из Украины

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

16 мая 2022, 14:51

Правительство Хабаровского края поддержало инициативу Общероссийского народного фронта по организации поддержки беженцам. Сейчас на территорию региона приехало свыше 600 вынужденных переселенцев из Украины. Все они размещены в десяти пунктах временного содержания. Среди прибывших много семей с детьми.

- Люди сегодня остро нуждаются в нашей помощи. Они приехали на Дальний Восток с надеждой на понимание, помощь, поддержку. В беде русские люди всегда сплачивались, оказывали поддержку тому, кому это было необходимо. В данный момент прибывшим нужны демисезонные (летние) вещи, обувь для взрослых и детей, а кому-то и с трудоустройством надо помочь. Нам нужна понятная и логичная система помощи этим людям, поэтому региональным отделением Народного фронта было предложено обратиться напрямую к предпринимателям и организациям Хабаровского края, кто готов взять под патронаж прибывшие семьи. Продуктов хватает, однако наша задача сообща помочь людям освоиться, помочь найти своё место, - прокомментировал инициативу руководитель исполкомаХРОО ОНФ Юрий Рошка.

Предложение получило название «Из рук в руки, от сердца - к сердцу», по замыслу общественников оно наиболее точно отражает суть предложенного. Региональное отделение Народного Фронта обращается ко всем неравнодушным гражданам, коллективам предприятий Хабаровского края. Кто готов взять под патронаж определенное количество семей, протянуть руку помощи тем, кто был вынужден покинуть свой дом, в связи с ситуацией на Украине, звоните на телефон горячей линии 8 (4212) 31-61-59 с 10.00 до 19.00 ч.